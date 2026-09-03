Erről beszél a teljes világsajtó: szokatlan jármű bukkant fel Putyin konvojában - fotó

A géppuskával felszerelt pickupot a vlagyivosztoki repülőtér közelében kapták lencsevégre, amikor Putyin az Keleti Gazdasági Fórumra érkezett. A felvételeket a helyi Svodka-25 közösségi oldal tette közzé.

Putyin konvojában géppuskás pickup jelent meg, újabb szokatlan biztonsági intézkedés Forrás: Telegram

A konvoj útvonalán emellett katonákat és katonai járműveket is felvonultattak. A helyi lakosok több közösségi csoportban is arra panaszkodtak, hogy az útlezárások miatt jelentős torlódások alakultak ki.

Újabb szokatlan változás Putyin utazásainál

Vlagyimir Putyin ezúttal ismét egy szokatlan, zárt rámpán hagyta el az elnöki repülőgépet. A Siberia.Realii szerint ez már a második alkalom, hogy ilyen, íves korláttal kialakított szerkezetet használt.

Hasonló rámpát először augusztus 31-én, a sanghaji együttműködési szervezet biskeki csúcstalálkozójára tett útján lehetett látni. Korábban azonban, amikor májusban Kazahsztánba, augusztusban Novoszibirszkbe, illetve tavaly decemberben Indiába utazott, Putyin hagyományos, nyitott rámpán szállt le a repülőgépről.

David Sharp katonai szakértő szerint a változás összefügghet a szigorúbb biztonsági intézkedésekkel. Amennyiben ugyanis a rámpát körülvevő üveg páncélozott, az védelmet nyújthat az orosz elnöknek a repülőgép és a föld közötti, különösen kiszolgáltatott szakaszon.

A biztonság kérdése az elmúlt hónapokban egyre fontosabbá vált Putyin utazásainál. A Financial Times májusi értesülései szerint az orosz elnök védelmét jelentősen megerősítették, és Putyin egyre több időt tölthetett föld alatti bunkerekben, miután felerősödtek a merénylettől és esetleges puccstól való félelmek.

Már májusban is különleges járművek jelentek meg az elnöki konvojban: egy géppuskás számára kialakított állással rendelkező páncélozott autót, valamint elektronikai hadviselési rendszerrel felszerelt járművet is észleltek. A konvojt emellett helikopterrel is biztosították.

Az ukrán dróntámadások fokozódásával az elnöki védelem mellett a megtévesztés is szerepet kaphat. A The New York Times augusztusban arról írt, hogy Putyin valódi tartózkodási helyének elrejtése érdekében az elnöki konvojok időnként az orosz fővárosban is úgy közlekedhetnek, hogy maga az elnök nincs bennük.