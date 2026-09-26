Republikánus és demokrata szenátorok is tiltakoznak, amiért Trump meghívta Putyint a G20 miami csúcstalálkozójára

Roger Wicker republikánus szenátor, a Fegyveres Erők Bizottságának elnöke és Jeanne Shaheen demokrata szenátor, a Külügyi Bizottság rangidős tagja levélben fordult az amerikai elnökhöz. A kezdeményezéshez összesen 14 szenátor csatlakozott, akik szerint Donald Trump elnöknek nem kellene meghívnia Vlagyimir Putyin orosz elnököt a G20-csúcstalálkozóra – írja a Politico.

Putyin meghívása aggályokat vet fel a levelet jegyző szenátorok szerint

Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

Putyin meghívását Marco Rubio jelentette be

A levél megírásának oka, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter még a múlt hét közepén hivatalosan is bejelentette: meghívják Vlagyimir Putyint az Egyesült Államokban a G20-as csúcstalálkozóra. A bejelentés éles vitát váltott ki, miután az eseményt ezúttal Miami városában tartják majd, ami több kérdést is felvet.

A szenátorok álláspontja szerint Putyin számára rossz üzenetet közvetít a meghívás, hiszen ha nem sikerül elszeparálni az orosz elnököt, úgy feltehetően kevésbé lesz hajlandó a háború lezárásáról tárgyalni.

A másik alapvető probléma, hogy habár Donald Trump igyekszik jó viszonyt ápolni az orosz elnökkel, az Egyesült Államok ettől függetlenül még több szankciót is bevezetett, többek között az elnök közelében álló emberekkel szemben is. Ennek értelmében például Anton Sziluanov pénzügyminiszter és az orosz delegáció más tagjai be se léphetnének az országba.

Putyin elnök kizárólagosan felelős Oroszország Ukrajna elleni teljes körű agressziós háborújának elindításáért. Az, hogy lehetővé tették számára, hogy részt vegyen egy G20-csúcstalálkozón az Egyesült Államokban, komoly aggályokat vet fel egy olyan kormány legitimálásával és normalizálásával kapcsolatban, amely továbbra is nap mint nap támad ukrán civil célpontokat

– írták a tiltakozó szenátorok.

A Fehér Ház egyelőre nem reagált a szenátorok levelére, ugyanakkor nem ez lehet az egyetlen helyszín, ahol a két vezető találkozhat. Nemrég Hszi Csin-ping kínai elnök hivatalos látogatáson járt az egyesült Államokba. A kínai elnök ennek során jelezte, hogy idén még kétszer találkozik Trumppal, a novemberi Ázsia-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési csúcstalálkozón, majd a G20-csúcstalálkozón is. Előbbin pedig minden valószínűség szerint Vlagyimir Putyin is részt vesz majd.