Putyin fontos találkozót bonyolít, az ukrán háború sorsa is eldőlhet

Az orosz elnök az indiai főváros Palam légibázisán landolt, ahol Kirti Vardhan Singh indiai külügyi államtitkár fogadta. Putyin az eseményen iráni kollégájával, Maszúd Peszeskjánnal és Narendra Modi indiai miniszterelnökkel is tárgyalhat.

Putyin megérkezett Indiába, fontos találkozó kezdődik.

Fotó: AFP

Putyin megérkezett, Hszi Csin-ping is Indiába tart – fontos csúcs kezdődik

A csúcstalálkozón Hszi Csin-ping kínai elnök is részt vesz. Hszi 2019 óta először látogat Indiába, ami fontos lépés lehet a két ázsiai nagyhatalom kapcsolatainak javulásában.

A háborúk is napirenden lesznek

A BRICS-csoport kibővülése után az idei találkozó egyik legfontosabb kérdése az iráni háború lehet. India ugyanis egyszerre ápol szoros kapcsolatokat Iránnal és Izraellel, miközben Washingtonnal is igyekszik fenntartani jó viszonyát.

A Közel-Kelet konfliktusa komoly próba elé állíthatja a csoport egységét.

A BRICS külügyminiszterei májusban éppen Újdelhiben nem tudtak közös nyilatkozatot elfogadni.

India közben Oroszországgal is szoros stratégiai kapcsolatot tart fenn, és az ukrajnai háború elhúzódása ellenére továbbra is jelentős orosz energiaimportőr.

Enyhülhet a feszültség Kína és India között

Hszi Csin-ping indiai látogatását azért is figyelik kiemelt érdeklődéssel, mert a két ország kapcsolatait továbbra is terheli a vitatott himalájai határ, a növekvő kereskedelmi deficit és a stratégiai rivalizálás.

A két atomhatalom kapcsolatai ugyanakkor az utóbbi időszakban ismét javulni kezdtek: fokozatosan helyreálltak a repülőjáratok, a vízumkapcsolatok és a magas szintű diplomáciai egyeztetések.

A csúcstalálkozó idején Újdelhiben megerősítették a biztonsági intézkedéseket, több központi kerületben pedig jelentős közlekedési korlátozásokra lehet számítani.