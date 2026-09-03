Putyin szerint az elmúlt 11 évben mintegy 25 ezer milliárd rubelnyi tőkebefektetés érkezett az orosz Távol-Keletre, miközben a régió gazdasági teljesítménye több mint háromszorosára nőtt. A munkanélküliséget is rekordalacsonynak nevezte: jelenleg 2,2 százalék, szemben az 1998-as 16,4 százalékos csúccsal.

Putyin elárulta, hogyan képzeli el az ukrajnai békét.

Fotó: AFP

Putyin megszólalt az ukrajnai háborúról és az amerikai kapcsolatokról

Az orosz elnök a demográfiai helyzetre is kitért. Javasolta, hogy 2030-ig hosszabbítsák meg a harmadik gyermek megszületése után járó megemelt támogatást a távol-keleti régiókban. Mint fogalmazott, a demográfia „valahol a tudomány és a művészet határán van”.

Putyin arról is beszélt, hogy az ukrajnai háború szerinte hatással van a születésszámra, de nem ez az egyetlen ok. Japánt és Dél-Koreát hozta példaként, ahol szerinte még alacsonyabb a születési ráta.

Ukrajna nyugati szövetségesei, amelyek hallgatnak, a nemzetközi terrorizmus cinkosaivá válnak

– jelentette ki Vlagyimir Putyin a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén.

„Most hallottunk a polgári repülőgépek elleni támadások fenyegetéséről, ez természetesen az állami terrorizmus megnyilvánulása. Ez pedig kétségtelenül megnehezíti a kétoldalú béketárgyalások lefolytatásának lehetőségeit” – mondta.

Az ukrajnai békéről kijelentette, hogy

elsősorban Oroszországnak és Ukrajnának kell megegyeznie,

ugyanakkor megköszönte mindenkinek, aki hozzájárul a rendezéshez.

Az Egyesült Államokkal kapcsolatban azt mondta, Moszkva kapcsolatban áll az amerikai adminisztrációval, és reméli, hogy ezek a kapcsolatok folytatódnak.

Sok barátunk van az Egyesült Államokban

– mondta Putyin.

Az orosz elnök példaként az amerikai színészt, Steven Seagalt említette, aki szintén részt vett a fórumon.

Putyin a költségvetési pénzek felhasználásáról is beszélt, szerinte nem egyszerűen spórolni kell, hanem „racionálisan költeni” és meghatározni a prioritásokat.