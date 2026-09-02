Vlagyimir Putyin a Sanghaji Együttműködési Szervezet biskeki csúcstalálkozója után tartott sajtótájékoztatón beszélt az orosz–ukrán háború legfontosabb kérdéseiről. Az orosz elnök szerint az orosz fegyveres erők már utasítást kaptak arra, hogy készítsék elő és hajtsák végre az ukrajnai energetikai létesítmények elleni tömeges támadásokat.

Putyin kimondta: ez vár Ukrajnára, ha Zelenszkij folytatja a támadásokat

Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL

Putyin emellett reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon kijelentésére is, amely szerint az ukrán dróntámadások miatt az orosz légtér egyre veszélyesebbé válhat. Az orosz elnök azt mondta, nem hallotta az erre vonatkozó kijelentést, de ha valóban elhangzott, akkor azt „állami terrorizmusra tett kísérletnek” tekinti.

Putyin szerint különösen ellentmondásos, hogy Kijev közben a tárgyalások újraindítását és személyes találkozókat sürget.

„Terroristákkal nem tárgyalnak” – mondta az orosz elnök, hozzátéve, hogy amennyiben tragédiák történnek, Oroszország megtalálja a módját a válaszadásnak.

Putyin cáfolta az újabb mozgósításról szóló híreket

Az orosz elnököt arról is megkérdezték, várható-e újabb mozgósítás az oroszországi választások után. Putyin határozottan cáfolta ezt.

Az újabb mozgósítás lehetőségét „teljes ostobaságnak” nevezte, és azt állította, hogy az erről szóló hírek információs támadást jelentenek Oroszország ellen.

A háború lezárását célzó tárgyalásokról ugyanakkor már jóval óvatosabban fogalmazott. Putyin szerint Oroszország támogatja, ha valaki konkrétan hozzá tud járulni a békefolyamathoz, ugyanakkor nem akarja, hogy a tárgyalások értelmetlen körforgássá váljanak.

Az orosz elnök kijelentése szerint a tárgyalási folyamat jelenleg „bizonyos értelemben befagyott”.

Putyin arról is beszélt, miért nem támadja Oroszország az ukrán vezetés tagjait. Szerinte Moszkvának szüksége van olyan emberekre Ukrajnában, akik adott esetben hajlandóak lehetnek békés úton rendezni a konfliktust.

„Szükségünk van valamiféle tárgyalókra” – fogalmazott.

Az orosz elnök a CIA igazgatójának moszkvai látogatására is kitért. Azt mondta, hogy az orosz és az amerikai titkosszolgálatok közötti kapcsolatok mindig is léteztek, még a hidegháború idején is. Szerinte ezek a csatornák jelenleg is működnek.