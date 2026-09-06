Putyin után Zelenszkijhez mentek Trump emberei – nagy a tét

Az amerikai elnöki megbízottak szeptember 5-én érkeztek Moszkvába, hogy Donald Trump új javaslatát ismertessék az ukrajnai háború lezárásáról. Witkoff és Kushner ezúttal nem magángéppel, hanem egy amerikai légierős Boeing C-32A repülőgéppel érkezett a Vnukovo–2 repülőtérre. A delegációt Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja fogadta.
A moszkvai út előtt Vlagyimir Putyin részleges engedményt is tett: háromnapos tűzszünetet rendelt el Kijevben. A teljes frontvonalra vonatkozó ukrán javaslatot azonban nem fogadta el. Volodimir Zelenszkij szeptember 5-én azzal vádolta Moszkvát, hogy megszegte a Kijev elleni támadások beszüntetésére vonatkozó vállalását.
Háromórás tárgyalás Putyinnal
Witkoff és Kushner előbb egy moszkvai étteremben ebédelt, majd a Kremlbe mentek, ahol Putyinnal tárgyaltak. A megbeszélést a Nagy Kreml-palota Vörös fogadótermében tartották, amely a protokolláris találkozókhoz használt Zöld fogadónál kevésbé formális, de továbbra is kiemelt helyszínnek számít.
A tárgyalás mintegy három órán át tartott. Ez Witkoff nyolcadik, Kushner harmadik találkozója volt az orosz elnökkel.
A Kreml később közzétett egy mintegy hétperces részletet a megbeszélés elejéről. Ebben Putyin arról beszélt, hogy Oroszország azért nem fogadta el a teljes frontvonalra vonatkozó ideiglenes tűzszünetet, mert az ukrán fél nem hivatalos kommunikációs csatornákon keresztül terjesztette elő a javaslatot.
Trump korábban azt mondta, hogy megbízottai mindkét fél számára egy, a háború lezárását célzó ajánlatot visznek. A tárgyalásokon amerikai pénzügyi és külpolitikai tisztviselők is részt vettek, miközben a szankciók enyhítésének lehetősége is része lehetett a washingtoni csomagnak.
Az orosz oldalon Dmitrijev mellett Jurij Usakov, Putyin elnöki tanácsadója vett részt a tárgyalásokon. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ezúttal sem vett részt a Witkoff és Kushner közötti egyeztetéseken.
A tárgyalás után az orosz és az amerikai fél hivatalos nyilatkozatai óvatosan optimista hangot ütöttek meg. Usakov „tartalmasnak, konstruktívnak, rendkívül őszintének és bizalminak” nevezte a találkozót, és azt mondta, hogy az orosz fél ismertette a helyzet értékelését a fronton.
Ugyanakkor a Kreml álláspontjának lényegi elemei nem változtak. Usakov szerint szóba került az orosz hadsereg előrenyomulása, a háborús célok elérésébe vetett bizalom, valamint az úgynevezett konfliktus „gyökérokainak” kezelése.
A Bloomberg forrásai szerint Putyin ismét világossá tette, hogy csak saját feltételei alapján hajlandó lezárni a háborút, miközben Moszkva egyre szigorúbb követeléseket támaszt, mivel úgy véli, hogy katonai fölényben van Ukrajnával szemben.
Moszkvából egyenesen Kijevbe mentek
A tárgyalások után Witkoff és Kushner repülőgépe Lengyelországba, a Rzeszów–Jasionka repülőtérre repült. A repülőtér mintegy 100 kilométerre található az ukrán határtól, így az amerikai megbízottak innen feltehetően vonattal utaztak tovább Kijevbe.
Szeptember 6-án meg is érkeztek az ukrán fővárosba. A kijevi pályaudvaron Kirill Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője, Rusztem Umerov, az ukrán Külföldi Hírszerző Szolgálat vezetője, valamint David Arakhamia, az Elnök Szolgája párt parlamenti frakcióvezetője fogadta őket.
Ez Witkoff és Kushner első ukrajnai látogatása. Witkoff korábban már nyolcszor járt Moszkvában, Kushner pedig három alkalommal tárgyalt az orosz fővárosban.
Zelenszkij közvetlenül az amerikai delegáció érkezése előtt közölte, hogy találkozott az ukrán tárgyalócsapattal, és Ukrajna előkészítette saját javaslatait az amerikai elnök képviselőivel folytatandó egyeztetésre.
Nem sokkal később az ukrán hírügynökségek már arról számoltak be, hogy Witkoff és Kushner találkozott Zelenszkijjel Kijevben.
A tárgyalássorozat így Moszkva után Kijevben folytatódott, ám az amerikai közvetítők útja egyelőre nem hozott áttörést. Miközben Washington újra megpróbálja tárgyalóasztalhoz ültetni a feleket, Moszkva továbbra is azt hangsúlyozza, hogy a háború lezárásának feltételeit saját katonai és politikai céljai alapján akarja meghatározni.