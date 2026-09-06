Putyin után Zelenszkijhez mentek Trump emberei – nagy a tét

Az amerikai elnöki megbízottak szeptember 5-én érkeztek Moszkvába, hogy Donald Trump új javaslatát ismertessék az ukrajnai háború lezárásáról. Witkoff és Kushner ezúttal nem magángéppel, hanem egy amerikai légierős Boeing C-32A repülőgéppel érkezett a Vnukovo–2 repülőtérre. A delegációt Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja fogadta.

Putyin után Zelenszkijhez mentek Trump megbízottai, Kijevben folytatják a tárgyalásokat

Fotó: Genya Savilov / AFP

A moszkvai út előtt Vlagyimir Putyin részleges engedményt is tett: háromnapos tűzszünetet rendelt el Kijevben. A teljes frontvonalra vonatkozó ukrán javaslatot azonban nem fogadta el. Volodimir Zelenszkij szeptember 5-én azzal vádolta Moszkvát, hogy megszegte a Kijev elleni támadások beszüntetésére vonatkozó vállalását.

Háromórás tárgyalás Putyinnal

Witkoff és Kushner előbb egy moszkvai étteremben ebédelt, majd a Kremlbe mentek, ahol Putyinnal tárgyaltak. A megbeszélést a Nagy Kreml-palota Vörös fogadótermében tartották, amely a protokolláris találkozókhoz használt Zöld fogadónál kevésbé formális, de továbbra is kiemelt helyszínnek számít.

A tárgyalás mintegy három órán át tartott. Ez Witkoff nyolcadik, Kushner harmadik találkozója volt az orosz elnökkel.

A Kreml később közzétett egy mintegy hétperces részletet a megbeszélés elejéről. Ebben Putyin arról beszélt, hogy Oroszország azért nem fogadta el a teljes frontvonalra vonatkozó ideiglenes tűzszünetet, mert az ukrán fél nem hivatalos kommunikációs csatornákon keresztül terjesztette elő a javaslatot.

Trump korábban azt mondta, hogy megbízottai mindkét fél számára egy, a háború lezárását célzó ajánlatot visznek. A tárgyalásokon amerikai pénzügyi és külpolitikai tisztviselők is részt vettek, miközben a szankciók enyhítésének lehetősége is része lehetett a washingtoni csomagnak.

Az orosz oldalon Dmitrijev mellett Jurij Usakov, Putyin elnöki tanácsadója vett részt a tárgyalásokon. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ezúttal sem vett részt a Witkoff és Kushner közötti egyeztetéseken.

A tárgyalás után az orosz és az amerikai fél hivatalos nyilatkozatai óvatosan optimista hangot ütöttek meg. Usakov „tartalmasnak, konstruktívnak, rendkívül őszintének és bizalminak” nevezte a találkozót, és azt mondta, hogy az orosz fél ismertette a helyzet értékelését a fronton.