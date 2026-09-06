Az amerikai delegáció találkozott Putyinnal, hamarosan Zelenszkij következik

Putyin orosz elnök Donald Trump két különmegbízottját fogadta Moszkvában, akiket az amerikai elnök béketervvel indított útnak. Steve Witkoff és Jared Kushner azonban nem marad sokáig, hiszen vasárnap már Kijevben fogadja őket az ukrán elnök.

Witkoff és Kushner Putyinnal már tárgyalt a béke lehetőségeiről, most Zelenszkij következik

Fotó: GAVRIIL GRIGOROV / POOL

Így fogadta Putyin az amerikai delegációt

Az orosz állami média jelentése szerint a délutáni órákban Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadta a két különmegbízottat. Trump pénteken újságíróknak azt nyilatkozta, hogy Witkoff és Kushner „a háború befejezésére irányuló javaslatot visznek magukkal”. Witkoffnak és Kushnernek nem ez az első moszkvai látogatása, vasárnap pedig már Kijevben tárgyalnak majd, amire eddig még nem volt példa.

A tárgyalások idejére mind Volodimir Zelenszkij, mind pedig Vlagyimir Putyin a légicsapások felfüggesztése mellett döntött az elkövetkezendő három napban. Zelenszkij szombaton azt nyilatkozta, hogy beszélt a küldöttekkel, akik „ma már megkezdték az együttműködést az orosz féllel”.

„Jóváhagyták a holnapi kijevi diplomáciai találkozók tervét, amelyen az amerikai csapat is részt vesz. Várjuk Steve Witkoffot és Jared Kushnert, és készen állunk egy érdemi megbeszélésre” – tette hozzá az ukrán elnök. Zelenszkij ugyanakkor korábban jelezte, hogy Oroszország „demonstratív” csapásokat mért Kijev és Boriszpil repülőtereire péntek éjszaka.

Azt egyelőre nem tudni, hogyan jut majd el Witkoff és Kushner Kijevbe, miután Ukrajna légtere hivatalosan a háború kezdte óta le van zárva.

Putyin a tárgyalások előtt jelezte, hogy a háború ügye, ami miatt a különmegbízottak Moszkvába érkeztek, bonyolult és nehéz ügy. Az orosz elnök egyúttal háláját fejezte ki és üdvözletét küldte Donald Trump amerikai elnöknek. Megjegyezte, hogy az elnök nehéz útra lépett, Moszkva azonban nem fogja feladni a próbálkozást. Később a felek zárt ajtók mögött folytatták a megbeszélést.