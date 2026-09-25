Oknyomozók derítették ki: Putyin unokájának Zelenszkij az édesapja

Újabb részlet derült ki Vlagyimir Putyin szigorúan őrzött magánéletéről. Orosz oknyomozók szerint az elnök fiatalabb lányának, Katyerina Tyihonovának egy Zelenszkij nevű férfitól született gyermeke – számolt be a Meduza.

Vlagyimir Putyin orosz elnök

Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

Zelenszkij Putyin unokájának az apja

A Proekt újságírói egy kiszivárgott orosz határőrségi adatbázisban bukkantak a nyolcéves kislány nyomára. Az adatok szerint Elsa Igorevna Tyihonovának hívják.

A lány apja természetesen nem Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hanem Igor Zelenszkij orosz balettművész, aki korábban a Bajor Állami Balett művészeti vezetője volt. A kislány édesanyja Katyerina Tyihonova, akit az orosz oknyomozó sajtó régóta Vlagyimir Putyin fiatalabb lányaként azonosít.

Vlagyimir Putyin családjáról kevés részlet kerül nyilvánosságra, ezért az orosz elnök magánéletéről rendszerint oknyomozásokból és kiszivárgott dokumentumokból derülnek ki új információk.