Bemutatták az új amerikai szuperfegyvert: ő hozhatja el a békét Ukrajnába

A Financial Times amerikai tisztviselőkre hivatkozva arról ír, hogy John Ratcliffe, a CIA igazgatója aktívabb szerepet készül vállalni az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárását célzó amerikai tárgyalásokban. Erről amerikai tisztviselők európai kollégáikat is tájékoztatták.

Ratcliffe lehet Trump új főtárgyalója Oroszországgal és Ukrajnával

Fotó: Getty Images/Anna Moneymaker

A lap szerint a Fehér Ház azt fontolgatja, hogy csökkenti Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Donald Trump vejének, Jared Kushnernek a szerepét a tárgyalásokban. A két politikus az elmúlt időszakban vezető szerepet játszott az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetésekben.

Witkoff ugyanakkor várhatóan megtartja különmegbízotti pozícióját, és a jövőben is részt vehet a béketárgyalásokon Ratcliffe mellett. A Financial Times forrásai szerint jelenleg is vita zajlik arról, hogy a két tisztviselő közül ki töltsön be vezető szerepet, illetve mely ügyek tartozzanak hozzájuk.

Ratcliffe nemrég Moszkvában járt

Jared Kushner közben barátainak állítólag arról beszélt, hogy szeretné az orosz–ukrán háború helyett inkább a gázai háború lezárására, valamint az Irán és Izrael között kialakult konfliktusra összpontosítani.

Donald Trump ugyanakkor még nem hozta meg végleges döntését a tárgyalási struktúra átalakításáról. A Fehér Ház és a CIA nem kívánta kommentálni a Financial Times értesüléseit.

Ratcliffe augusztus 25-én Moszkvában járt. Trump akkor rutinszerű látogatásnak nevezte a CIA-igazgató oroszországi útját, a nyugati sajtóban azonban többféle magyarázat jelent meg. Egyes értelmezések szerint Ratcliffe a béketárgyalások lehetőségéről egyeztethetett, mások szerint az volt az egyik célja, hogy figyelmeztesse Moszkvát a NATO-tagállamok elleni támadásokra, illetve az Iránnal folytatott együttműködés csökkentését sürgesse.

Witkoff és Kushner szeptember 5-én és 6-án Oroszország és Ukrajna vezetőivel is tárgyalt. Az egyeztetések során mindkét fél elismerte annak lehetőségét, hogy a jövőben háromoldalú tárgyalások induljanak.

Ratcliffe esetleges előtérbe kerülése így komoly változást jelenthet az amerikai diplomácia eddigi felállásában: a CIA igazgatója a hírszerzési és nemzetbiztonsági háttér miatt egészen más típusú szereplőként kapcsolódhat be az Oroszországgal és Ukrajnával folytatott tárgyalásokba.