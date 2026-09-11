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Csókolja meg a román zászlót, vagy fizessen! – Tiltakoznak a magyarok

39 perce
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Drága lehet az elmaradt csók, ha megszavazzák a magyarellenes párt tervezetét. A román zászló ünneplésére kitalált szabályokon az RMDSZ politikusai is felháborodtak.
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Akár 690 ezer forintnak megfelelő bírsággal büntetnék a román zászló megcsókolásának megtagadását a hatósági vezetők körében. A magyarellenes Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) tervezete ellen az RMDSZ több politikusa is tiltakozott – írta a Magyar Nemzet a maszol.ro beszámolója alapján.

A magyarellenes AUR bírsággal kényszerítené ki a román zászló megcsókolását a hatósági vezetőktől. Az RMDSZ politikusai szerint a tervezet diktatórikus módszereket idéz
A magyarellenes AUR bírsággal kényszerítené ki a román zászló megcsókolását a hatósági vezetőktől. Az RMDSZ politikusai szerint a tervezet diktatórikus módszereket idéz (A kép illusztráció) Forrás: Pexels

Bírság járhatna a román zászló megcsókolásának megtagadásáért

A tervezet szerint a június 26-i zászlóünnepségeken kötelező lenne részt venniük a központi és helyi hatóságok vezetőinek vagy törvényesen kijelölt helyetteseiknek. Aki megtagadná a zászló megcsókolását, 5–10 ezer lejes bírságot kaphatna.

Az előírások a médiára és az iskolákra is kiterjednének:

  • Az audiovizuális médiaszolgáltatóknak legalább harminc perc műsoridőt kellene szentelniük a zászló napjának. Ennek elmulasztásáért 10–20 ezer lejes büntetés járhatna.
  • Az iskolákban kötelezővé tennék a június 26-i ünnepélyes zászlófelvonást, kivéve, ha aznap munkaszüneti nap van. Az ünnepséghez a lobogó megáldása és megcsókolása is hozzátartozna.
  • Bukarestben és valamennyi megyeszékhelyen Trikolór teret kellene kijelölni.

Az RMDSZ politikusai szerint a tervezet a diktatúrák módszereit idézi

A romániai magyarok képviseletét ellátó RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond történelmi párhuzamokkal bírálta a kezdeményezést. A politikus szerint a nácik kötelező karlendítéssel és hűségesküvel követelték meg az engedelmesség nyilvános bizonyítását, a kommunista állampárt pedig azt is megszabta, hogyan ünnepeljenek az emberek.

Miklós Zoltán képviselő szintén elfogadhatatlannak tartja a javaslatot. Szerinte az AUR tervezete sérti az emberi méltóságot, a vallásszabadságot és az egyházak autonómiáját.

A javaslatot a szenátus már elfogadta, de a képviselőház még nem döntött róla, így a rendelkezések egyelőre nem hatályosak. A romániai politika újabb vitáját kiváltó kezdeményezést a román kormány is bírálta.

 

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