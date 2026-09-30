Politikai lavina indulhat Romániában

Románia parlamentje 182 szavazattal utasította el Siegfried Mureșan kormányalakítási kísérletét, miközben a kabinet beiktatásához 233 voksra lett volna szükség. Nicușor Dan független, mérsékelt államfő Mureșant jelölte miniszterelnöknek, a képviselők azonban nem támogatták a jelöltet.
A szavazás tovább mélyítette a májusban kirobbant politikai válságot, amikor a Szociáldemokrata Párt (PSD) az AUR-ral együtt fellépve megbuktatta Ilie Bolojan liberális miniszterelnök koalícióját. A konfliktus hátterében Bolojan vezetése és a költségvetési hiány visszaszorítását célzó jelentős kiadáscsökkentések álltak.
Románia újabb kormányalakítási kísérlete bukott el
Mureșan jelölése már a második olyan kísérlet volt, amelyet a parlament hivatalosan elutasított. Az európai parlamenti képviselő mindössze 182 szavazatot kapott a szükséges 233 helyett, miután a PSD nem támogatta a jelölését.
Mureșan a szavazás után azt mondta, stabilitást próbáltak biztosítani az országnak, de szerinte ez addig nem lehetséges, amíg a szocialisták felelőtlenül együttműködnek a szélsőségesekkel, miközben továbbra is Európa-pártiként határozzák meg magukat. Szerinte most az államfő felelőssége, hogy előrehozott választást ír ki, vagy új miniszterelnököt jelöl.
Nicușor Dan azonban nem akarja feloszlatni a parlamentet egy olyan országos választás miatt, amely szerinte az AUR-nak kedvezhet. Az államfő azt szeretné, ha a konfliktusban álló politikai vezetők félretennék nézeteltéréseiket, és megállapodnának egy új koalíció támogatásáról.
Dan még a parlamenti szavazás előtt, egy csehországi látogatás során arról beszélt, hogy a politikusoknak azokra az emberekre kell figyelniük, akik a mandátumukat adták nekik. Szerinte ha a románok elsöprő többsége azt szeretné, hogy véget érjen a válság, jó esély van arra, hogy a politikusok megállapodásra jutnak.
Az államfő az elmúlt hónapokban három személyt jelölt Bolojan helyére. Egyikük még a parlamenti szavazás előtt visszalépett, két jelöltet pedig a törvényhozás hivatalosan is elutasított.
Az AUR megerősödhet egy előrehozott választáson
Az előrehozott választás lehetőségét az teszi különösen kényessé, hogy a közvélemény-kutatások szerint az AUR jelenleg vezet a pártok között. A párt vezetője, George Simion korábban Nicușor Dan ellen indult az elnökválasztáson.
Simion a Mureșan-jelölés elutasítása után az X-en azt írta, hogy Nicușor Dan újabb kormányjavaslata sem kapta meg a román parlament támogatását. A párt vezetője szerint az AUR nem árulta el a román embereket, és a jövőben sem fogja.
Nicușor Dan álláspontja régóta az, hogy nem akarja kockára tenni Románia nyugati orientációját azzal, hogy hatalomra segíti Simiont. Az AUR vezetője ellenezte Ukrajna támogatását, és élesen bírálja az Európai Unió brüsszeli vezetését is.
A román politikai válság közben azonban még Dan egyes szövetségesei szerint sem lehet kizárni az előrehozott választást. Mureșan még a szerdai szavazás előtt azt mondta, hogy az előrehozott választás nem kívánatos, de az sem jelent stabilitást, ha Románia a választástól való félelem miatt elhúzódó politikai válságban marad.
A Dan által alapított, de azóta elhagyott Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) támogatta Mureșant. A párt vezetője, Dominic Fritz a kormányalakítási kísérlet bukása után már előrehozott választást sürgetett, mondván, eljött az idő, hogy visszatérjenek a választókhoz.
Románia az Európai Unió keleti határán fekvő, fontos NATO-tagállam, amelynek 19 millió lakosa van. Az ország jelentős szerepet játszik Ukrajna támogatásában, és az elmúlt időszakban Oroszország részéről is nyomás alá került.
Románia az elmúlt években több demokratikus válságot is átélt, köztük a 2024-es elnökválasztás törlését, amelyet egy nagyszabású külföldi befolyásolási művelettel kapcsolatos vádak előztek meg. A 2024-es elnökválasztáson vezető ultranacionalista Călin Georgescu jelenleg őrizetben van, és egyebek mellett csalással kapcsolatos vádakkal néz szembe.
George Simion tavaly azt ígérte, hogy ha megnyeri az elnökválasztást, miniszterelnökké teszi Georgescut. Az AUR vezetője most Georgescu szabadon engedését követeli, és azt mondta, hogy addig nem támogat más miniszterelnök-jelöltet, amíg szövetségese nem kerül szabadlábra.