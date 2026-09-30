Politikai lavina indulhat Romániában

Románia parlamentje 182 szavazattal utasította el Siegfried Mureșan kormányalakítási kísérletét, miközben a kabinet beiktatásához 233 voksra lett volna szükség. Nicușor Dan független, mérsékelt államfő Mureșant jelölte miniszterelnöknek, a képviselők azonban nem támogatták a jelöltet.

Románia: újabb politikai válság, elutasították a miniszterelnök-jelöltet Fotó: Pexels

A szavazás tovább mélyítette a májusban kirobbant politikai válságot, amikor a Szociáldemokrata Párt (PSD) az AUR-ral együtt fellépve megbuktatta Ilie Bolojan liberális miniszterelnök koalícióját. A konfliktus hátterében Bolojan vezetése és a költségvetési hiány visszaszorítását célzó jelentős kiadáscsökkentések álltak.

Románia újabb kormányalakítási kísérlete bukott el

Mureșan jelölése már a második olyan kísérlet volt, amelyet a parlament hivatalosan elutasított. Az európai parlamenti képviselő mindössze 182 szavazatot kapott a szükséges 233 helyett, miután a PSD nem támogatta a jelölését.

Mureșan a szavazás után azt mondta, stabilitást próbáltak biztosítani az országnak, de szerinte ez addig nem lehetséges, amíg a szocialisták felelőtlenül együttműködnek a szélsőségesekkel, miközben továbbra is Európa-pártiként határozzák meg magukat. Szerinte most az államfő felelőssége, hogy előrehozott választást ír ki, vagy új miniszterelnököt jelöl.

Nicușor Dan azonban nem akarja feloszlatni a parlamentet egy olyan országos választás miatt, amely szerinte az AUR-nak kedvezhet. Az államfő azt szeretné, ha a konfliktusban álló politikai vezetők félretennék nézeteltéréseiket, és megállapodnának egy új koalíció támogatásáról.

Dan még a parlamenti szavazás előtt, egy csehországi látogatás során arról beszélt, hogy a politikusoknak azokra az emberekre kell figyelniük, akik a mandátumukat adták nekik. Szerinte ha a románok elsöprő többsége azt szeretné, hogy véget érjen a válság, jó esély van arra, hogy a politikusok megállapodásra jutnak.

Az államfő az elmúlt hónapokban három személyt jelölt Bolojan helyére. Egyikük még a parlamenti szavazás előtt visszalépett, két jelöltet pedig a törvényhozás hivatalosan is elutasított.