Nem létezik titkosított üzenet, kiszivárgott, hogyan lát rá mindenre a titkosszolgálat

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) által használt SORM-rendszer működéséről több évre visszamenőleg kerültek elő belső technikai dokumentumok, forráskódrészletek, szolgálati naplók, lehallgatott forgalmi adatok, valamint a rendszer működéséről készült képernyőképek és videók. A dokumentumokat a Vazsnyije Isztoriji című oknyomozó portál vizsgálta meg.
A 2021 és 2024 közötti anyagokból kirajzolódik, hogyan képes az orosz hatóságok által használt rendszer az internetes forgalom elemzésére, illetve milyen információkat gyűjthet egy felhasználóról.
A teljes internetes forgalom másolatát megkaphatja a rendszer
A SORM berendezéseit az internetszolgáltatók hálózatán belül helyezik el, ahol a rendszer képes másolatot kapni a felhasználók forgalmáról. Ezután megpróbálja az adatokat egy konkrét előfizetőhöz kapcsolni.
Mobilhálózat esetén ehhez többek között a telefonszámot és az előfizető azonosítóját használhatja, vezetékes internetnél pedig a szolgáltatói bejelentkezési adatokat. Így például az otthoni Wi-Fi-használat is összekapcsolható azzal a személlyel, akinek a nevére az internet-előfizetés szól.
A rendszer ezután elemzi a forgalmat, és megpróbálja meghatározni, hogy mit csinált a felhasználó: milyen weboldalt nyitott meg, fájlt továbbított-e, levelezett-e, illetve milyen üzenetküldő vagy más online szolgáltatást használt.
A forgalom felismerésében többek között a kapcsolatok jellegzetességeit, a szerver nevét és a kapcsolat statisztikai adatait használják.
Az adatok ráadásul nem feltétlenül vesznek el akkor sem, ha azokat nem továbbítják azonnal az FSZB központjába. A rendszerhez kapcsolódó dokumentáció szerint a „Január” nevű adattárban a kapcsolatokról szóló statisztikák és az esetleg megszerzett tartalmak is tárolhatók.
A tárolás időtartama az információ típusától függően hat hónaptól akár három évig is terjedhet. A dokumentumokból ugyanakkor nem derül ki, hogy az FSZB milyen gyakran és milyen mértékben használja fel ezeket az adatokat.
A titkosítás sok mindent elrejt, de nem mindent
A SORM legfontosabb korlátja, hogy a modern internetes forgalom jelentős része titkosított. A vizsgált dokumentumok alapján a rendszer fejlesztőinek nem az volt a céljuk, hogy feltörjék ezt a titkosítást.
Ez azt jelenti, hogy a modern, titkosított szolgáltatásokban az üzenetek szövegéhez, a beszélgetések tartalmához és az elküldött fájlokhoz a rendszer általában nem fér hozzá.
A titkosítás azonban nem rejti el a metaadatokat. A SORM képes lehet megállapítani például, hogy mikor csatlakozott valaki az internethez, milyen oldalakat keresett fel, mekkora adatforgalmat bonyolított, illetve mikor kezdődött és mikor ért véget egy üzenetküldőn keresztüli hívás.
Ezekből már jelentős mennyiségű információ következtethető ki egy ember szokásairól. Ha például több felhasználó hívásainak kezdési és befejezési időpontját összevetik, elméletileg az is kikövetkeztethető, hogy kik kommunikálhattak egymással. Arra azonban nincs bizonyíték a vizsgált dokumentumokban, hogy az FSZB ezt a gyakorlatban milyen mértékben alkalmazza.
A rendszer az FSZB által meghatározott szempontok alapján képes lehet bizonyos forgalmak kiválasztására is, például IP-cím, telefonszám, e-mail-cím vagy domain alapján.
Technikailag akár meghatározott szavakra is lehet keresni, ám a portál forrása szerint ezt a gyakorlatban alig használják. Ennek oka, hogy az ilyen keresés rendkívül erőforrás-igényes, miközben napjainkban viszonylag kevés a titkosítatlan internetes forgalom.
A SORM fejlesztői ezért külön úgynevezett dekódereket is készítettek bizonyos szolgáltatásokhoz. Ezek nem törik fel a titkosítást, hanem lehetővé teszik az adott szolgáltatás felismerését és részletesebb metaadatok gyűjtését.
Ilyen dekóderek több üzenetküldőhöz, forgalomelrejtő szolgáltatáshoz és egyes kriptovalutákhoz is készültek. Ha egy szolgáltatáshoz nincs külön dekóder, a rendszer akkor is gyűjt adatokat, de azok egy része elveszhet, és a forgalmat ismeretlenként jelölhetik.
A vizsgált dokumentáció szerint a Telegram, a WhatsApp, az IMO, a Zoom, a Viber, a WeChat és a Discord használata felismerhető. A rendszer ezeknél bizonyos hívási metaadatokat is gyűjthet, de magát a beszélgetés tartalmát, illetve azt, hogy pontosan kivel kommunikált a felhasználó, nem feltétlenül látja.
A Signal esetében nincs külön dekóder a dokumentációban, és a rendszer valószínűleg nem minden esetben tudja megbízhatóan felismerni, hogy valaki ezt a szolgáltatást használja, mivel a forgalma hasonlíthat egy általános titkosított kapcsolatra.
A Google használatakor a SORM képes lehet érzékelni, hogy valaki felkereste a google.com oldalt, de magát a keresőkifejezést és a Google által visszaküldött találatokat nem látja. A dokumentációban a Google Meethez és a Google Drive-hoz sincs külön dekóder, így a rendszer nem tudja meghallgatni a Meet-beszélgetést vagy elolvasni a Drive-ra feltöltött fájlt.
A régebbi, titkosítatlan szolgáltatások, például az ICQ, a Mail.ru Agent és a Jabber ezzel szemben sokkal átláthatóbbak az orosz rendszer számára: ezeknél még az üzenetek tartalma is megszerezhető lehet.
A vizsgált dokumentáció szerint a rendszer az OpenVPN és a PPTP VPN-protokollokat is felismeri. A WireGuardról és a VLESS-ről viszont nincs hasonló információ. A VLESS ráadásul normál HTTPS-forgalomnak álcázható, ezért a SORM számára valószínűleg egyszerű titkosított webes kapcsolatnak tűnik.
Mindez azt mutatja, hogy a SORM nem valamiféle mindent látó rendszer, amely automatikusan elolvassa az oroszok összes üzenetét. A modern titkosítás jelentősen korlátozza a képességeit.
A rendszer ugyanakkor így is lehetővé teszi, hogy az internetes tevékenységet egy konkrét előfizetőhöz kapcsolják, nyomon kövessék bizonyos oldalak és szolgáltatások használatát, valamint jelentős mennyiségű metaadatot gyűjtsenek.
A Vazsnyije Isztoriji szerint nem lehet tudni, hogy a belarusz biztonsági szervek pontosan milyen rendszereket használnak, de hasonló technikai megoldások ott is alkalmazhatók.
Fontos ugyanakkor, hogy az, hogy a SORM önmagában nem fér hozzá bizonyos titkosított üzenetek tartalmához, nem jelenti azt, hogy az orosz biztonsági szolgálatok más eszközökkel sem tudják megszerezni ezeket az információkat.