Megtámadták a Starlinket Lengyelországban: az oroszok állhatnak mögötte

A tűz elborította a Starlink állomás energiaellátó rendszerét és tartalék generátorát. Gawkowski szerint a körülmények arra utalnak, hogy valaki szándékosan próbálta működésképtelenné tenni a létesítményt, és ezzel több intézmény, köztük az ukrán fegyveres erők internet-hozzáférését is megzavarni.
Szándékosan gyújthatták fel a Starlink egyik lengyelországi állomását
A lengyel hatóságok egyelőre nem állapították meg, ki állhatott az akció mögött. A miniszterelnök-helyettes ugyanakkor azt mondta, több jel is arra utal, hogy az eset beleillik az Oroszországnak tulajdonított új támadási módszerekbe és a Lengyelország ellen folytatott hibrid hadviselésbe.
Oroszország korábban többször tagadta, hogy köze lenne az európai országokban történt szabotázsakciókhoz.
A mostani tűzzel kapcsolatban sem mutattak be nyilvánosan olyan bizonyítékot, amely egyértelműen Moszkvához kötné az esetet.
A Starlink-állomást időközben helyreállították, jelenleg ismét rendeltetésszerűen működik. Ukrajna nem közölte, hogy a tűz okozott-e fennakadást a katonai kommunikációban.
Elon Musk 2022-ben, az orosz invázió első napjaiban kapcsolta be a Starlink szolgáltatását Ukrajna felett. Az ukrán hadsereg azóta több tízezer terminált használ harctéri kommunikációra és egyes drónműveletekhez. Lengyelország korábban közölte, hogy maga fizeti Ukrajna Starlink-előfizetését.