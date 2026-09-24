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Megtámadták a Starlinket Lengyelországban: az oroszok állhatnak mögötte

1 órája
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Szabotázsakció okozhatta a közép-lengyelországi Starlink-állomáson szerda este kitört tüzet – közölte Krzysztof Gawkowski lengyel miniszterelnök-helyettes. A támadás célja az internetkapcsolat megszakítása lehetett, ami az ukrán hadsereg kommunikációját is veszélyeztethette.
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starlinklengyelországukrán hadsereg

A tűz elborította a Starlink állomás energiaellátó rendszerét és tartalék generátorát. Gawkowski szerint a körülmények arra utalnak, hogy valaki szándékosan próbálta működésképtelenné tenni a létesítményt, és ezzel több intézmény, köztük az ukrán fegyveres erők internet-hozzáférését is megzavarni.

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Rejtélyes tűz pusztított egy Starlink állomáson, Oroszországra gyanakodnak.  (illusztráció)
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / SPB

Szándékosan gyújthatták fel a Starlink egyik lengyelországi állomását

A lengyel hatóságok egyelőre nem állapították meg, ki állhatott az akció mögött. A miniszterelnök-helyettes ugyanakkor azt mondta, több jel is arra utal, hogy az eset beleillik az Oroszországnak tulajdonított új támadási módszerekbe és a Lengyelország ellen folytatott hibrid hadviselésbe.

Oroszország korábban többször tagadta, hogy köze lenne az európai országokban történt szabotázsakciókhoz. 

A mostani tűzzel kapcsolatban sem mutattak be nyilvánosan olyan bizonyítékot, amely egyértelműen Moszkvához kötné az esetet.

A Starlink-állomást időközben helyreállították, jelenleg ismét rendeltetésszerűen működik. Ukrajna nem közölte, hogy a tűz okozott-e fennakadást a katonai kommunikációban.

Elon Musk 2022-ben, az orosz invázió első napjaiban kapcsolta be a Starlink szolgáltatását Ukrajna felett. Az ukrán hadsereg azóta több tízezer terminált használ harctéri kommunikációra és egyes drónműveletekhez. Lengyelország korábban közölte, hogy maga fizeti Ukrajna Starlink-előfizetését.

 

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