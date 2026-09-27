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Svájc

Arról szavaznak a svájciak, legyenek-e még semlegesebbek

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Ha a polgárok megszavazzák, az alpesi ország a jövőben be is zárhatja határait az aktív háborús felek előtt, valamint szankciókat sem vezetne be Oroszországgal szemben. A svájci népszavazás várhatóan nem lesz eredményes.
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Svájcsemlegességnépszavazás

Az országban vasárnap estig járulhatnak az urnákhoz a választókorú polgárok, az eredmények pedig várhatóan már az este megérkeznek. Svájc a szavazás eredményének a függvényében a jövőben tovább szigoríthatja semlegességi politikáját – írja az Infostart

Svájc a szavazás függvényében szigoríthat semlegességi politikáján, azonban a kezdeményezés várhatóan elbukik
Svájc a szavazás függvényében szigoríthat semlegességi politikáján, azonban a kezdeményezés várhatóan elbukik 
Fotó: MUHAMMET IKBAL ARSLAN / ANADOLU

A második világháború során az ország Európában egyedüliként tudott kimaradni a konfliktusból, ennek azonban megvolt az ára. Svájc ugyanis továbbra is kereskedett a náci Németországgal, a zsidó menekülteket pedig nem fogadta be, amely a mai napig komoly társadalmi vitákat vált ki. A semlegesség politikája azonban ma már a svájci létezés egyik alappillére. 

Most azonban a jobboldali Svájci Néppárttal (SVP) szoros kapcsolatokat ápoló Pro Schweiz nevű szervezet benyújtott egy népszavazási kezdeményezést, amely szigorítaná a politikát ezen a téren. 

Attól félnek, Svájc túl közel került az EU-hoz és a NATO-hoz

Az okok között szerepel, hogy az SVP korábban már hangot adott aggályainak, ami szerint az ország túlságosan közeledik az Európai Unióhoz és a NATO-hoz, miközben a háborús eszkaláció veszélye fokozódik. Habár a semlegesség 1848 óta az ország alkotmányában is szerepel, a kezdeményezők most szeretnék az alkotmány értelmezésének szigorítását elérni. 

Ha a polgárok megszavazzák, Svájc a jövőben be is zárhatja határait az aktív háborús felek előtt, valamint szankciókat sem vezetne be Oroszországgal szemben. 

A jelenlegi politikai környezet azonban kedvezőtlen a szavazás szempontjából, a szakértők szerint pedig feltehetően nem is fog átmenni a kezdeményezés. Svájc lakossága ugyanis bármennyire is ragaszkodik a semlegességhez, Ukrajna támogatását alapvetően pártolja. Az országban a politikai konszenzus egyelőre az, hogy nem lehet ugyanúgy bánni a háborút kirobbantó országgal, mint annak elszenvedőjével. 

Habár Svájc igyekszik az alkotmányban foglalt álláspontot kibővíteni a geopolitikai kihívások közepette, azonban azt is érdemes megjegyezni, hogy az ország továbbra is visszautasítja a direkt és indirekt lőszerszállítmányokat Ukrajna számára. 

 

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