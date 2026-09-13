Rendkívül szoros a svéd választás, történelmi áttörésre készülhet a jobboldal

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a Magdalena Andersson vezette balközép ellenzéki szövetség minimális előnyben van, de a különbség az utolsó napokban jelentősen csökkent. A felmérések alapján a választás eredménye akár azt is eldöntheti, hogy a jobboldali pártok többséget szereznek-e, és ezzel először kerülhetnek-e Svédország élére a bevándorlásellenes Svéd Demokraták - írja a The Guardian.

Ulf Kristersson, Svédország miniszterelnöke, a jobboldali blokk vezetője (Fotó: NurPhoto via AFP)

Svédország jövője is a választás tétje lehet

A jelenlegi miniszterelnök, Ulf Kristersson, a jobbközép Mérsékeltek vezetője 2022-ben szakított egy korábbi politikai tabuval, amikor megállapodást kötött a Svéd Demokratákkal. Ennek köszönhetően kisebbségi kormánya megalakulhatott, a bevándorlásellenes párt pedig a kormányzati politika számos területére, különösen a bűnözés és a bevándorlás kérdésére, a súlyához képest jelentős befolyást szerzett.

Kristersson most még tovább ment, és azt ígérte, hogy újabb választási győzelem esetén miniszteri posztokat is biztosítana a Svéd Demokraták számára. A párt ezzel története során először kerülhetne közvetlenül kormányzati szerepbe.

Európában több országban is erősödnek a jobboldali és bevándorlásellenes erők. Németországban az Alternative Németországért első helyen végzett egy tartományi választáson, Franciaországban pedig Marine Le Pen vezeti a felméréseket a jövő évi elnökválasztás előtt.

Jogvédő és civil szervezetek attól tartanak, hogy a Svéd Demokraták kormányzati szerepvállalása tovább ronthatja Svédország korábban világszerte elismert emberi jogi megítélését.

John Stauffer, a Civil Rights Defenders jogi igazgatója szerint az elmúlt négy évben jelentős változások történtek a bűnözéssel és a bevándorlással kapcsolatos politikában. Úgy látja, egy újabb jobboldali kormány tovább szigoríthatja ezeket az intézkedéseket, csökkentve a Svédországba érkezők és az ott védelmet kérők számát.

A Svéd Demokraták programjában többek között a bevándorlás további visszaszorítása, a tartós tartózkodási engedélyek visszavonása, valamint az etnikai csoportok elleni uszítás szabályainak módosítása is szerepel. A párt egyik kampányszlogenje szerint „Svédországot újra Svédországgá” kell tenni.

A bevándorlásellenes politikai irányvonal ugyanakkor már nem kizárólag a Svéd Demokraták sajátja. A szociáldemokraták is jobbra tolódtak a bűnözés, a bevándorlás és az integráció kérdésében, így Magdalena Andersson esetleges visszatérése a miniszterelnöki székbe sem jelentene feltétlenül visszatérést a korábbi, liberálisabb politikához. Stauffer szerint egy szociáldemokrata vezetésű kormány várhatóan nem fordítaná vissza a jelenlegi szigorú intézkedések jelentős részét, ugyanakkor szerinte a negatív folyamatok üteme lassulhatna.

A választás kimenetelében a kisebb pártok szerepe is döntő lehet. A kormánykoalícióhoz tartozó Liberálisok támogatottsága ugyan alacsony, de kulcsszerepük lehet abban, hogy a jobboldali pártok képesek lesznek-e többséget kialakítani. A baloldalon pedig a Centrumpárt szereplése és a részvételi arány is sokat számíthat.

A Baloldali Párt közben erősödést mutat a felmérésekben, különösen Stockholmban, ahol a Mérsékeltek mögött a második legerősebb párttá szeretne válni.