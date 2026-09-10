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őrizet

Szabotázsakcióra készülhetett a férfi, oroszok adhattak neki utasításokat

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A brit hatóságok szerint Oroszország hírszerzésének dolgozhatott egy 31 éves férfi, aki állítólag brit dróngyárakat térképezett fel, és szabotázsakcióra készülhetett.
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őrizetdaily mailorosz

A Daily Mail szerint Joshua Cammidge-et azzal vádolják, hogy segített egy külföldi hírszerző szolgálatnak, valamint szabotázsakció előkészítésére készült. A férfit őrizetbe vették, és a Westminsteri Magistrates' Court csütörtöki meghallgatása után letartóztatásban marad.

szabotázsakció
Szabotázsakcióra készülhetett a brit férfi.
Fotó: Radu Miruță/Facebook

Szabotázsakcióra készülhetett egy brit férfi, orosz kémeknek dolgozhatott

A bíróságon elhangzott, hogy Cammidge négy dróngyártó üzemet is felkutatott a wiltshire-i Swindonban, valamint egy Wi-Fi-zavaró eszköz után is érdeklődött. A vád szerint március 27. és szeptember 5. között Google Maps-képernyőképeket küldött a gyárak címéről, és az egyik üzem működéséről is információkat adott át.

A brit hatóságok szerint a férfi egy olyan személytől kaphatott utasításokat, aki kapcsolatban állhat az orosz hírszerzés által ellenőrzött GRU Volunteer Corps nevű csoporttal.

Cammidge-et a Counter Terrorism Policing londoni egységének munkatársai, wiltshire-i rendőrök támogatásával, múlt pénteken vették őrizetbe egy swindoni címen. Szombaton a nemzetbiztonsági törvény alapján ismét letartóztatták.

A férfi nem tett vallomást a vádakról, az ügy következő meghallgatását szeptember 25-én tartják az Old Bailey bíróságán.

 

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