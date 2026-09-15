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Nem tudott megállapodni az EU az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításában

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Az uniós tagállamok nagykövetei hétfőn - egy nappal a határidő lejárta előtt - nem tudtak megállapodni az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról, ezért egy héttel kitolták a döntés határidejét - írta a Politico brüsszeli hírportál uniós forrásokra hivatkozva.
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eutagállamokoroszország

Egyhangú megállapodásra lett volna szükség a mintegy háromezer magánszemély és vállalat vagyonának befagyasztását előíró szankciós rendszer meghosszabbításáról. A hírportál szerint Szlovákia azt követelte, hogy az EU töröljön a szankciós listáról két vagyonos orosz oligarchát, Aliszer Uszmanovot és Mihail Fridmant. Franciaország szintén támogatja Uszmanov levételét a listáról. Más tagállamok azonban ezt nem voltak hajlandók fontolóra venni, különösen az ukrajnai polgári célpontok elleni orosz rakéta- és dróntámadások fokozódása miatt.

Nem tudott megállapodni az EU az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításában Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto
Nem tudott megállapodni az EU az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításában Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto
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A növekvő hibrid fenyegetések és a lengyel határtól mindössze egy kilométerre végrehajtott orosz dróntámadások fényében nehéz elhinni, hogy Franciaország valóban ezt szeretné

– nyilatkozta a Politiconak egy neve elhallgatását kérő diplomata.

Egy francia diplomata ugyanakkor azt mondta:

Franciaországnak Uszmanov ügyében saját nemzetbiztonsági megfontolásai vannak, és Párizs pozitívan kíván reagálni az ügyben hozzá forduló nemzetközi partnerek megkeresésére.

A vita másik része arról szólt, hogy az intézkedéseket - a 2014 óta bevett gyakorlatnak megfelelően - hat vagy 12 hónappal hosszabbítsák-e meg. A hírportál értesülése szerint Szlovákia nem hajlandó támogatni a hosszabb, egyéves időszakot.

A kedden lejáró határidőt a nagykövetek egy héttel kitolták annak érdekében, hogy további időt biztosítsanak a tagállamok számára a meghosszabbításra vonatkozó javaslatok átfogó megvizsgálására. Az új határidő szeptember 22-én éjfél.

Egyre nehezebben menne át a szankciós csomagok

Nyáron hasonló helyzet állt elő, az EU akkor három napnyi tárgyalás után sem jutott megállapodásra az Oroszország elleni 21. szankciós csomag elfogadásáról. 

 

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