Nem tudott megállapodni az EU az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításában

Egyhangú megállapodásra lett volna szükség a mintegy háromezer magánszemély és vállalat vagyonának befagyasztását előíró szankciós rendszer meghosszabbításáról. A hírportál szerint Szlovákia azt követelte, hogy az EU töröljön a szankciós listáról két vagyonos orosz oligarchát, Aliszer Uszmanovot és Mihail Fridmant. Franciaország szintén támogatja Uszmanov levételét a listáról. Más tagállamok azonban ezt nem voltak hajlandók fontolóra venni, különösen az ukrajnai polgári célpontok elleni orosz rakéta- és dróntámadások fokozódása miatt.
A növekvő hibrid fenyegetések és a lengyel határtól mindössze egy kilométerre végrehajtott orosz dróntámadások fényében nehéz elhinni, hogy Franciaország valóban ezt szeretné
– nyilatkozta a Politiconak egy neve elhallgatását kérő diplomata.
Egy francia diplomata ugyanakkor azt mondta:
Franciaországnak Uszmanov ügyében saját nemzetbiztonsági megfontolásai vannak, és Párizs pozitívan kíván reagálni az ügyben hozzá forduló nemzetközi partnerek megkeresésére.
A vita másik része arról szólt, hogy az intézkedéseket - a 2014 óta bevett gyakorlatnak megfelelően - hat vagy 12 hónappal hosszabbítsák-e meg. A hírportál értesülése szerint Szlovákia nem hajlandó támogatni a hosszabb, egyéves időszakot.
A kedden lejáró határidőt a nagykövetek egy héttel kitolták annak érdekében, hogy további időt biztosítsanak a tagállamok számára a meghosszabbításra vonatkozó javaslatok átfogó megvizsgálására. Az új határidő szeptember 22-én éjfél.
Egyre nehezebben menne át a szankciós csomagok
Nyáron hasonló helyzet állt elő, az EU akkor három napnyi tárgyalás után sem jutott megállapodásra az Oroszország elleni 21. szankciós csomag elfogadásáról.