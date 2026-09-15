Nem tudott megállapodni az EU az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításában

A növekvő hibrid fenyegetések és a lengyel határtól mindössze egy kilométerre végrehajtott orosz dróntámadások fényében nehéz elhinni, hogy Franciaország valóban ezt szeretné

– nyilatkozta a Politiconak egy neve elhallgatását kérő diplomata.

Egy francia diplomata ugyanakkor azt mondta:

Franciaországnak Uszmanov ügyében saját nemzetbiztonsági megfontolásai vannak, és Párizs pozitívan kíván reagálni az ügyben hozzá forduló nemzetközi partnerek megkeresésére.

EU delays sanctions on Russia over the Ukraine war after France pushes for Uzbek-Russian billionaire Alisher Usmanov to be removed from blacklist.



EU diplomats said France took its counterparts by surprise by supporting a Slovakian request to take Usmanov off the list… pic.twitter.com/K6QDGtNc6z — AFP News Agency (@AFP) September 15, 2026

A vita másik része arról szólt, hogy az intézkedéseket - a 2014 óta bevett gyakorlatnak megfelelően - hat vagy 12 hónappal hosszabbítsák-e meg. A hírportál értesülése szerint Szlovákia nem hajlandó támogatni a hosszabb, egyéves időszakot.

A kedden lejáró határidőt a nagykövetek egy héttel kitolták annak érdekében, hogy további időt biztosítsanak a tagállamok számára a meghosszabbításra vonatkozó javaslatok átfogó megvizsgálására. Az új határidő szeptember 22-én éjfél.

Egyre nehezebben menne át a szankciós csomagok

Nyáron hasonló helyzet állt elő, az EU akkor három napnyi tárgyalás után sem jutott megállapodásra az Oroszország elleni 21. szankciós csomag elfogadásáról.