A szeptember 11-i terrortámadás után Amerika megmutatta az erejét

Huszonöt év hosszú idő egy nemzet életében, különösen ha a világ egyik vezető hatalmáról van szó. A szeptember 11-i terrortámadásokat azonban még ennyi idő elteltével sem felejtette el sem Amerika, sem pedig New York.

A szeptember 11-i támadások fordulópontot jelentettek az Egyesült Államok és a világ életében is

Fotó: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az 1990-es évek forgatagos időszak volt, az új évezred beköszöntéhez pedig mindenki óriási reményeket fűzött, New York szerepe pedig megrengethetetlennek tűnt, mint a világ talán egyetlen igazi közepe. A város túlélte a hetvenes évek hirtelen jött hanyatlását, az olajválságot, a gazdasági nehézségeket és a kilencvenes évekre egy új világ szimbóluma lett.

A berlini fal leomlott, a vállalati kultúra virágzott, a digitális forradalom már az ajtóban toporgott, Tony Soprano pedig már a tévéképernyők elé szegezte a nézőket.

A Sopranos (Maffiózók) című sorozat főcíme már önmagában is magával ragadó, azonban van egy igen apró, esztétikai részlet, ami fölött nem lehet elsiklani. A lágy zene kíséretében ugyanis a készítők világossá akarták tenni, hogy ez a maffiózókról szóló sorozat nem New Yorkban játszódik. Így Tony Soprano kocsijában ülve a néző is kihajt a Lincoln-alagútból, majd felhajt a New Jersey-i autópályára. Eközben pedig a visszapillantó tükörben egy pillanatra feltűnik a World Trade Center (WTC) két tornya.

A készítők tudták, hogy elég ennyit is megmutatni, hiszen ez alapján már mindenki tudni fogja, hogy a főszereplő elhajt hajt New York városától, hiszen a két torony legalább annyira hozzátartozott a város identitásához és látképhez, mint a Szabadság-szobor.

A reggel, amely minden megváltoztatott

Aki átélte a 2001. szeptember 11-i napot, feltehetően soha nem fogja elfelejteni. A szerző éppen első iskolatáskáját vette meg. New York a szokásos reggeli rohanásban volt, amikor 8:46-kor az American Airlines 11-es járata a WTC déli tornyába csapódott. A katasztrófa híre, aminek ekkor még senki nem tudta az okait, a történelem során addig példátlan gyorsasággal kezdett el terjedni.

Mindössze egy perc huszonnyolc másodperccel az első repülő becsapódása után egy híradós stáb a WNYW csatornától már élőben jelentkezett. Tíz perc leforgása alatt pedig követte őket a CNN, CNBC, ABC, NBC, CBS, Fox News és a nemzetközi csatornák is. Mindössze tíz perc alatt a világ szeme New Yorkra szegeződött.

Az azonban még továbbra sem volt világos, hogy mi is történt pontosan. George W. Bush, akkori amerikai elnök eközben Floridában készült meglátogatni egy helyi általános iskolát.

A Fehér Ház akkori sajtófőnöke, Ari Fleischer megszállott jegyzetelő hírében állt, így tudjuk, hogy Bush-t tájékoztatták a kibontakozó eseményekről, azonban ekkor még balesetről szólt a diskurzus. Miközben azonban az elnök éppen iskolások felolvasását hallgatta, 9:03-kor a United Airlines 175-ös járata, egy Boeing 767–222-es az északi toronyba csapódott.