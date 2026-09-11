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Pentagon

Trump szeptember 11-ről: a terrortámadás összefogásra kényszerítette Amerikát

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Az amerikai elnök mellett Pete Hegseth hadügyminiszter és Condoleezza Rice, korábbi külügyminiszter is részt vett a Pentagonban tartott megemlékezésen. Donald Trump a szeptember 11-i terrortámadás 25. évfordulóján tartott beszédében az egyszerű állampolgárok önfeláldozásáról is elismerően beszélt.
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PentagonPete HegsethDonald Trumpszeptember 11.

Az amerikai elnök is részt vett a szeptember 11-i terrortámadások tiszteletére rendezett megemlékezésre a Pentagonban. Donald Trump mellett jelen volt még Pete Hegseth és Condoleezza Rice korábbi külügyminiszter is. 

Donald Trump a szeptember 11-i terrortámadás 25. évfordulóján tartott beszédében az egyszerű állampolgárok önfeláldozásáról is elismerően beszélt.
Donald Trump a szeptember 11-i terrortámadás 25. évfordulóján tartott beszédében az egyszerű állampolgárok önfeláldozásáról is elismerően beszélt.
Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A világ a szeptember 1-i terrortámadások kapcsán a World Trade Center tornyaira gondol, azonban az egyik eltérített gép, az American Airlines 77-es járata a Pentagon épületébe csapódott, megölve mind a 64 fedélzeten tartózkodó utast, valamint további 125, az épületben tartózkodó személyt.

Condoleezza Rice, aki akkor még nemzetbiztonsági tanácsadóként szolgált George Bush kormányában, felidézte, hogy a támadás napján az irodában volt, amikor az egyik titkára közölte vele a hírt, hogy egy gép a World Trade Centerbe csapódott. Akkor azonban még azt gondolta, hogy egy furcsa balesetről van szó, George Bush elnök is ugyanezt hitte.

Nem sokkal később azonban minden megváltozott, amikor megkapta a hírt a második gép becsapódásáról. A CIA akkori igazgatóját egy meg nem nevezett helyre szállították Rice pedig az alelnökkel egy bunkerben figyelte a kibontakozó eseményeket. 

A volt külügyminiszter méltatta az Egyesült Államok lakosságának akaratát, a Pentagon balesetben cselekvő túlélők szolgálatkészségét és azon családok erejét is, akik elveszítettek valakit a támadásban. Rice beszéde végén személyes vallomást is tett, hiszen habár saját elmondása szerint a kormány mindent meg tett amit tudott, azonban a bűntudat még ma is kísérti, hiszen végső soron kudarcot vallottak. 

Pete Hegseth szintén méltatta a hősöket, akik a romok között is mások megmentésén dolgoztak, legyen szó akár a World Trade Center tornyairól, vagy akár Pentagonról. 

Az amerikai hadügyminiszter egyúttal párhuzamot húzott a szeptember 11-i támadások után indított terrorellenes háború és mostani Iráni konfliktus között, kiemelve, hogy az Egyesült Államok még most is küzd a terror ellen és „oda küldi a terroristákat ahová valók, a pokolba”. Hegseth egyúttal kiemelte, hogy egy generáció már felnőtt, az emlékezetet azonban tovább kell adni. 

Trump szeptember 11-ről: Borzalmas és gonosz dolog volt

Donald Trump beszédében borzalmas és gonosz dolognak nevezte a huszonöt éve történt támadásokat, amelyek azonban arra kényszerítettek egy nemzetet, hogy összefogjon a terrorizmus ellen. 

Az idő nem homályosította el annak a napnak a tiszteletét, amikor országunk szemtől szembe került az igazi gonosszal. De ma reggel arra is emlékezünk, hogyan reagált Amerika erre a gonoszságra

– fogalmazott az elnök. Trump szerint egy ilyen tragédia az, ami megmutatja igazán, milyen fából is faragtak egy országot. Az elnök ennek kapcsán kiemelte, hogy nem csak az elsősegélynyújtók és a rendvédelmi szervek, de a hétköznapi emberek is önfeláldozásról tettek tanúbizonyságot. 

„Ez egy olyan nemzet, akinek tagjai kedd reggel berohannak az épületekbe, és életüket adják olyan idegenekért, akikkel soha nem találkoztak” – hangsúlyozta az elnök. 

Trump egyúttal kitért az iráni háborúra is, ami kapcsán jelezte, hogy egy olyan ország ellen harcol jelenleg az Egyesült Államok, ami évtizedek óta a terrorizmus legnagyobb támogatója. Ennek kapcsán pedig ismét nyomatékosította, hogy nem fogja engedni, hogy az iszlám ország nukleáris fegyverre tegyen szert. 

 

Szeptember 11-i terrortámadás
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