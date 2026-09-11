Trump szeptember 11-ről: a terrortámadás összefogásra kényszerítette Amerikát

Az amerikai elnök is részt vett a szeptember 11-i terrortámadások tiszteletére rendezett megemlékezésre a Pentagonban. Donald Trump mellett jelen volt még Pete Hegseth és Condoleezza Rice korábbi külügyminiszter is.

Donald Trump a szeptember 11-i terrortámadás 25. évfordulóján tartott beszédében az egyszerű állampolgárok önfeláldozásáról is elismerően beszélt.

Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A világ a szeptember 1-i terrortámadások kapcsán a World Trade Center tornyaira gondol, azonban az egyik eltérített gép, az American Airlines 77-es járata a Pentagon épületébe csapódott, megölve mind a 64 fedélzeten tartózkodó utast, valamint további 125, az épületben tartózkodó személyt.

Condoleezza Rice, aki akkor még nemzetbiztonsági tanácsadóként szolgált George Bush kormányában, felidézte, hogy a támadás napján az irodában volt, amikor az egyik titkára közölte vele a hírt, hogy egy gép a World Trade Centerbe csapódott. Akkor azonban még azt gondolta, hogy egy furcsa balesetről van szó, George Bush elnök is ugyanezt hitte.

Nem sokkal később azonban minden megváltozott, amikor megkapta a hírt a második gép becsapódásáról. A CIA akkori igazgatóját egy meg nem nevezett helyre szállították Rice pedig az alelnökkel egy bunkerben figyelte a kibontakozó eseményeket.

A volt külügyminiszter méltatta az Egyesült Államok lakosságának akaratát, a Pentagon balesetben cselekvő túlélők szolgálatkészségét és azon családok erejét is, akik elveszítettek valakit a támadásban. Rice beszéde végén személyes vallomást is tett, hiszen habár saját elmondása szerint a kormány mindent meg tett amit tudott, azonban a bűntudat még ma is kísérti, hiszen végső soron kudarcot vallottak.

Pete Hegseth szintén méltatta a hősöket, akik a romok között is mások megmentésén dolgoztak, legyen szó akár a World Trade Center tornyairól, vagy akár Pentagonról.

Az amerikai hadügyminiszter egyúttal párhuzamot húzott a szeptember 11-i támadások után indított terrorellenes háború és mostani Iráni konfliktus között, kiemelve, hogy az Egyesült Államok még most is küzd a terror ellen és „oda küldi a terroristákat ahová valók, a pokolba”. Hegseth egyúttal kiemelte, hogy egy generáció már felnőtt, az emlékezetet azonban tovább kell adni.