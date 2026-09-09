Vučić feloszlatta a szerb parlamentet, majd történelmi bejelentést tett

Aleksandar Vučić a parlament feloszlatásával új választás elé állítja az országot. A szerb elnök közölte, meggyőződése, hogy a polgárok „a megfelelő utat választják a jövőbe”, és a következő időszak egyik legfontosabb feladata a demokratikus rendszer megőrzése, valamint a társadalmi megosztottság elkerülése.

Szerbia: Aleksandar Vučić feloszlatta a parlamentet, előrehozott választást írt ki

Fotó: MAGALI COHEN / AFP

A szerb sajtó szerint a választást október 25-én rendezhetik meg. Vučić döntése olyan időszakban született, amikor az országban már két éve tartanak a kormányellenes, korrupcióellenes tiltakozások.

Szerbia: súlyos tüntetések előzték meg a döntést

A demonstrációk azt követően erősödtek fel, hogy 2024 novemberében összeomlott egy vasútállomás előtetője Újvidéken. A tragédiában 16 ember halt meg. A tüntetők felelősségre vonást és előrehozott választást követeltek.

Vučić ugyanakkor azt állítja, hogy a tiltakozásokat jelentős külföldi beavatkozás is ösztönözte. A szerb elnök szerint az ország komoly turbulencián ment keresztül, ezért is van szükség arra, hogy a választók döntsenek a politikai irányról.

Đuro Macut miniszterelnök hétfőn maga is arra kérte Vučićot, hogy oszlassa fel a parlamentet és írjon ki új választást. Szerinte a politikai feszültségek enyhítésének nincs jobb módja annál, mint hogy az emberek véleményét kérjék.

Vučić továbbra is meghatározó szereplő

Aleksandar Vučić immár mintegy tizenkét éve meghatározó szereplője a szerb politikának, korábban miniszterelnökként, 2017 óta pedig államfőként vezeti az országot. A 2023-as parlamenti választások után ellenzéki erők választási visszaéléseket is kifogásoltak, és azóta többször követelték Vučić távozását.

Az elnök második, egyben utolsó államfői mandátuma 2027-ben jár le, a parlament feloszlatása azonban nem érinti közvetlenül az elnöki jogköreit. Vučić júniusban arról beszélt, hogy heteken belül lemondhat az államfői tisztségről, politikai befolyása azonban továbbra is jelentős.

A Szerb Haladó Párt (SNS) már korábban Vučićot jelölte miniszterelnöknek arra az esetre, ha a választáson többséget szerezne.

Szerbia 2012 óta európai uniós tagjelölt, csatlakozási folyamata azonban elakadt. Brüsszel többek között a demokratikus visszalépést kifogásolja, miközben Belgrád továbbra sem csatlakozott az Oroszország elleni uniós szankciókhoz az ukrajnai háború miatt.