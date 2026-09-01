Nem mindenhol kezdődött ma el a tanév

A legtöbb közép-európai országban — Magyarországon, Franciaországon, Lengyelországon, Csehországban, Szlovákián és Szerbián – szeptember első napja az iskola első napja is. Nem mindenhol kezdődött azonban el a tanév. Vannak olyan szerencsések, akik két egész hetet is nyertek.

Magyarországon már elkezdődött a tanév, van ahol azonban még közel két hét van hátra az első napig

Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

A szeptember első napja általában az iskolakezdés napja is, már ha az adott évben az elseje nem hétvégére esik. Nincs ez másként idén sem, hiszen a keddi napon minden magyar iskolában megkezdődött az oktatás. Hazánk mellett azonban a francia diákoknak is kezdetét vette az iskola, ahogy a lengyel és a cseh diákok nyári szünete is véget ért. Vannak azonban olyan országok, ahol másként alakul a tanév – hívta fel a figyelmet a Világmonitor cikke.

Németország mindig is különleges volt, hiszen az oktatás viszonylag nagy autonómiát élvez a tartományokon belül. Ez pedig nemcsak a tananyagra vonatkozik, hanem az iskolakezdésre is.

A jelenleg hatályos német törvények értelmében minden tartományban meg kell kezdődnie az oktatásnak 2026. augusztus 10. és szeptember 15. között. A leginkább szerencsétlen diákok ezúttal Hessenben, Rajna-vidék-Pfalzban és Saar-vidéken tanulnak, egy részüknek pedig már egy hete elkezdődött az oktatás. A sort pedig Bajorország zárja majd, ahol még közel két hete van a diákoknak a tanév kezdetéig.

Nagy-Britanniában szintén viszonylag nagy mozgástere van az önkormányzatoknak, azonban itt érezhetően igyekeznek betartani az elsejei kezdést. Ezúttal ez csak Leicesterben, ahol már augusztus 24-én elkezdődött az oktatás, valamint East Riding-ban, Hullban és Észak-Yorkshire-ben nem valósult meg, ahol szeptember 7-én ülnek majd be a diákok először az iskolai padokba.

Szintén érdekes a felosztás Belgiumban, ahol három hivatalos nyelv is van. Ezek közül azonban kettő a meghatározó, a francia és a holland, ami lényegében két oktatási rendszerre is bontja az országot. Vallóniában és Brüsszelben augusztus 24-én, Flandriában szeptember 1-én kezdődött az oktatás. A legkevésbé boldogok fiatalok egyértelműen a svédek voltak, miután ott már közel két hete koptatják a padot a diákok.