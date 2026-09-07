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atomprogram

Újabb titkos atomprogram nyomai kerültek elő egy közel-keleti országban – nem Iránról van szó

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Meglepő eredményre jutott egy hivatalos ellenőrzés. Nagyon úgy tűnik, hogy Szíria egykori elnöke, Bassár el-Aszad idején egy titkos atomprogram működhetett az országban. Erről a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója számolt be.
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atomprogramNemzetközi Atomenergia-ügynökségSzíriaAszadnukleáris fegyver

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója szerint az Aszad-rendszer idején Szíriában olyan titkos atomprogram működhetett, amely komoly nukleáris fegyverkezési kockázatot jelentett. A részletek csak Bassár el-Aszad bukása után kezdtek tisztábban kirajzolódni, amikor az új szíriai vezetés beengedte a NAÜ ellenőreit a korábban gyanúsnak tartott létesítményekbe.

Aszad bukása után új részletek derültek ki egy titkos atomprogramról. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint az atomreaktor nukleáris fegyverhez használható anyagot is előállíthatott
Aszad bukása után új részletek derültek ki egy titkos atomprogramról. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint az atomreaktor nukleáris fegyverhez használható anyagot is előállíthatott (illusztráció)
Fotó: Shutterstock /  

Titkos atomprogram Szíriában?

Grossi elmondta, hogy az épülő reaktor kialakítása és műszaki jellemzői rendkívül hatékonyak voltak olyan hasadóanyag előállítására, amelyet közvetlenül nukleáris fegyverek gyártásához lehetett volna felhasználni. A NAÜ vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Aszad kormányának szándékát nem lehet biztosan megállapítani. A nukleáris létesítményt soha nem jelentették be, a program létezését pedig korábban tagadták.

Aszad bukása után jutottak be az ellenőrök

A korábbi szíriai vezetés idején egy kiterjedt, be nem jelentett nukleáris program működését feltételezték. Ennek része lehetett a kelet-szíriai Deir ez-Zór tartományban épített atomreaktor is, amelyet a beszámoló szerint Észak-Korea épített. Aszad bukása után az új szíriai kormány engedélyezte, hogy a NAÜ szakértői felkeressék a gyanús korábbi nukleáris helyszíneket.

Az ellenőrök augusztusi szíriai látogatásuk során megállapították, hogy az egyik helyszínen feltárt hűtési infrastruktúra összeegyeztethető egy atomreaktor működésével. Grossi és a NAÜ magas rangú szakértői egy korábban be nem jelentett létesítményt is felkerestek – számolt be az AP News.

Titkos atomprogram a Közel-Keleten

Korábban arról írtunk, hogy az izraeli hírszerzés szerint Irán több ezer urándúsító centrifugát helyezett át egy hegy alatt található létesítménybe. Az iráni nukleáris program az Egyesült Államokkal és Izraellel kialakult konfliktus egyik fontos kérdése volt, több kulcsfontosságú iráni létesítményt is támadás ért már.

 

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