Újabb titkos atomprogram nyomai kerültek elő egy közel-keleti országban – nem Iránról van szó

Aszad bukása után jutottak be az ellenőrök

A korábbi szíriai vezetés idején egy kiterjedt, be nem jelentett nukleáris program működését feltételezték. Ennek része lehetett a kelet-szíriai Deir ez-Zór tartományban épített atomreaktor is, amelyet a beszámoló szerint Észak-Korea épített. Aszad bukása után az új szíriai kormány engedélyezte, hogy a NAÜ szakértői felkeressék a gyanús korábbi nukleáris helyszíneket.

Az ellenőrök augusztusi szíriai látogatásuk során megállapították, hogy az egyik helyszínen feltárt hűtési infrastruktúra összeegyeztethető egy atomreaktor működésével. Grossi és a NAÜ magas rangú szakértői egy korábban be nem jelentett létesítményt is felkerestek – számolt be az AP News.

Titkos atomprogram a Közel-Keleten

Korábban arról írtunk, hogy az izraeli hírszerzés szerint Irán több ezer urándúsító centrifugát helyezett át egy hegy alatt található létesítménybe. Az iráni nukleáris program az Egyesült Államokkal és Izraellel kialakult konfliktus egyik fontos kérdése volt, több kulcsfontosságú iráni létesítményt is támadás ért már.