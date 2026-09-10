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Donald Trump

Trump hihetetlen dolgot ajánlott az amerikaiaknak, de van egy csavar

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Donald Trump a republikánusok dallasi félidős választási kongresszusán igyekezett mozgósítani pártja támogatóit a novemberi választások előtt. Trump 5000 dolláros, mintegy 1,5 millió forintnak megfelelő kifizetést ígért minden felnőtt amerikai állampolgárnak, ha a republikánusok megőrzik többségüket a kongresszus mindkét házában.
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Donald Trumpfélidős választásIránosztalékrepublikánusokEgyesült Államok

Donald Trump 5000 dollárt fizetne minden felnőtt amerikai állampolgárnak, amennyiben a republikánusok a novemberi félidős választások után is ellenőrzésük alatt tartják a szenátust és a képviselőházat. Az amerikai elnök a republikánusok kétnapos dallasi rendezvényének szerda esti nyitónapján jelentette be tervét.

Donald Trump, Trump-osztalék, 5000 dollár, Egyesült Államok, republikánusok, félidős választások, iráni háború, amerikai kongresszus, JD Vance, Dallas Donald Trump amerikai elnök a Republikánus Párt félidős választási kongresszusán szólalt fel Dallasban, szeptember 9-én Fotó: KENT NISHIMURA / AFP US President Donald Trump arrives to speak during the Republican National Midterm Convention at the American Airlines Center in Dallas, Texas on September 9, 2026. US Republicans open an extraordinary midterm convention in Dallas on September 9 betting that putting Donald Trump at the center of their campaign can rescue a party facing grim election forecasts -- despite the president's negative approval ratings. (Photo by Kent NISHIMURA / AFP)
Donald Trump amerikai elnök a Republikánus Párt félidős választási kongresszusán szólalt fel Dallasban, szeptember 9-én
Fotó: KENT NISHIMURA / AFP

Trump szerint a kifizetést az Egyesült Államok gazdasági ereje és sikerei tennék lehetővé. A juttatást „Trump-osztaléknak” neveznék, és az elnök közlése szerint egyetlen feltétel kapcsolódna hozzá: a pénzt az Egyesült Államokban kellene elkölteni.

A terv megvalósításáról és finanszírozásáról ugyanakkor nem közölt részleteket. Az AP számítása szerint a program költsége elérhetné vagy meghaladhatná az ezermilliárd dollárt.

Az elnök arra kérte támogatóit, hogy úgy tekintsenek a novemberi választásokra, mintha ő maga is indulna. Trump szerint mintegy 35 kulcsfontosságú szenátusi és képviselőházi verseny dönthet arról, hogy a republikánusok megőrzik-e kongresszusi többségüket.

Az amerikai elnök azt ígérte, hogy valamennyi érintett államba ellátogat, egyes helyszínekre pedig akár többször is visszatérhet.

Beszédében élesen támadta a demokratákat, akiket radikális baloldalinak nevezett. Úgy fogalmazott, hogy demokrata győzelem esetén az Egyesült Államoknak évekre lenne szüksége ahhoz, hogy talpra álljon.

Donald Trump az iráni háborút is megvédte

Az amerikai elnök beszédének jelentős részében az iráni háborúról is beszélt. Trump azt állította, hogy a konfliktus megindítására azért volt szükség, mert szerinte Irán két-három hétre lehetett attól, hogy nukleáris fegyverrel rendelkezzen.

Az elnök egyúttal arra utalt, hogy a háború kedvezőtlen gazdasági következményekkel járt. Dallasba indulása előtt újságíróknak arról beszélt, hogy a konfliktus miatt megemelkedett olajárak várakozásai szerint csak a félidős választások után csökkenhetnek jelentősen.

Trump a kereskedelmi partnerekkel szemben bevezetett vámokat is megvédte. Szerinte az intézkedések okozta gazdasági nehézségek hosszabb távon megtérülnek.

Több republikánus is távol maradt a rendezvénytől

A dallasi esemény egyszerre szolgál kampányrendezvényként és adománygyűjtésként. A szervezők a két nap alatt mintegy 30 ezer résztvevőre számítanak, ugyanakkor több republikánus politikus nem vett részt a kongresszuson.

Az AP forrásai szerint a republikánus képviselőházi tagoktól 25 ezer dollárt kértek a belépőkért és a szállásért. A republikánus képviselőházi kampánybizottság további kétezer jegyet osztott ki, elsősorban adományozóknak és meghívottaknak.

A kétnapos rendezvényen több mint száz felszólaló kap helyet, a program összesen mintegy 12 órás. Trump a szerdai, közel kétórás beszéde után csütörtökön ismét felszólal, előtte JD Vance alelnök mond beszédet.

 

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