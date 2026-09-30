Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy Márton külföldre költözött, Svájcban vállalt munkát

Rendkívüli

Fontos utalás jön pénteken, sok család számláján megjelenik az összeg

Donald Trump

Négyből három amerikai aggódik a mesterséges intelligencia veszélyei miatt – Trump nem tartozik közéjük

2026. szeptember 30. 12:12
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az amerikai elnök személyesen fogadta az Egyesült Államok legnagyobb technológiai vállalatainak a vezetőit, ami után el is köteleződött a mesterséges intelligencia mellett. Donald Trump egyúttal jelezte, hogy bizalmat szavazott a vállalatoknak abban a tekintetben, hogy a jövőben saját maguk felügyeletét látják majd el. A világ azonban nem hiába vet sanda pillantásokat a technológia és az elnök felé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trumpmesterséges intelligenciaEgyesült Államok

Az Egyesült Államok elnöke már korábban is jelezte, hogy nem szándékozik korlátozni a mesterséges intelligencia fejlesztését és alapvető felhasználását. Donald Trump hozzáállása azonban felvet kérdéseket, az önellenörzés pedig nem biztos, hogy mindenki számára megnyugtató. 

Trump igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, azonban a világ és az amerikai lakosság is aggódik a mesterséges intelligencia miatt
Trump igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, azonban a világ és az amerikai lakosság is aggódik a mesterséges intelligencia miatt 
Fotó: KENT NISHIMURA / AFP

Trump szerint a nagy techcégek önellenőrzése bőven elég

A CNN beszámolói alapján Trump elégedett volt a technológiai cégek vezetőivel folytatott megbeszéléssel, amelyen jelen volt többek között Elon Musk, a Tesla és a Space X alapítója, Sundar Pichai, a Google feje, Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója, a Meta feje, Mark Zuckerberg, az OpenAI elnöke, Greg Brockman, valamint Jensen Huang, az NVDIA vezetője is. Az elnök a találkozó után jelezte, hogy az egybegyűlt vállalatok és vezetőik elkötelezték magukat az önellenőzés mellett. 

Egy múlt heti CNN/SSRS közvélemény-kutatás szerint ugyanakkor az amerikaiak mintegy 75 százaléka félelemmel és aggodalommal tekint a mesterséges intelligencia térnyerésére, és 71 százalékuk pedig azt szeretné, ha a szövetségi kormányzat többet tenne a szabályozása érdekében.

Trump ugyan igyekezett a mostani megállapodást megnyugtató tényként prezentálni, azonban az igazság az, hogy a mesterséges intelligencia, – vagy ahogy az amerikai elnök hívja szuperintelligencia – fejlesztésében érdekelt cégek egy része a közösségi média megteremtője is. Ennek negatív, fiatalokra gyakorolt hatásai pedig már hosszú évek óta tudható. A Meta és más közösségi médiás platformok lényegében a droghoz hasonló függést alakítottak ki egész generációkban, a felelősségvállalás azonban szinte teljesen elmaradt. 

Ugyan a Meta vállalata nemrég, hogy rekord méretű bírságot fizet a kihágásaiért és korlátozásokat vezet be, ehhez azonban több amerikai államnak közösen kellett perbe fognia a vállalatot, ami sokat elárul a hozzáállásról. 

Trump ugyan eddig is egy klasszikus szemléletet vitt a gazdaság terén, azaz igyekezett a lehető legkevesebb korlátozást alkalmazni az amerikai vállalatokkal szemben, azonban a mesterséges intelligencia esetében ez még visszaüthet. Nemrég az Anthropic és az OpenAI egyik elszabadult ágense jogosulatlan hozzáférést szerzett az ausztrál egészségügyi rendszerhez. Szintén nemrégen robbant a hír, hogy az egyik kínai vállalat mesterséges intelligenciája képes volt biológiai fegyver előállításán végigkísérni a szakembereket, miután azok sikeresen iktattak ki egy biztonsági protokollt. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!