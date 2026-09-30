Négyből három amerikai aggódik a mesterséges intelligencia veszélyei miatt – Trump nem tartozik közéjük

Az Egyesült Államok elnöke már korábban is jelezte, hogy nem szándékozik korlátozni a mesterséges intelligencia fejlesztését és alapvető felhasználását. Donald Trump hozzáállása azonban felvet kérdéseket, az önellenörzés pedig nem biztos, hogy mindenki számára megnyugtató.

Trump igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, azonban a világ és az amerikai lakosság is aggódik a mesterséges intelligencia miatt

Fotó: KENT NISHIMURA / AFP

Trump szerint a nagy techcégek önellenőrzése bőven elég

A CNN beszámolói alapján Trump elégedett volt a technológiai cégek vezetőivel folytatott megbeszéléssel, amelyen jelen volt többek között Elon Musk, a Tesla és a Space X alapítója, Sundar Pichai, a Google feje, Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója, a Meta feje, Mark Zuckerberg, az OpenAI elnöke, Greg Brockman, valamint Jensen Huang, az NVDIA vezetője is. Az elnök a találkozó után jelezte, hogy az egybegyűlt vállalatok és vezetőik elkötelezték magukat az önellenőzés mellett.

Egy múlt heti CNN/SSRS közvélemény-kutatás szerint ugyanakkor az amerikaiak mintegy 75 százaléka félelemmel és aggodalommal tekint a mesterséges intelligencia térnyerésére, és 71 százalékuk pedig azt szeretné, ha a szövetségi kormányzat többet tenne a szabályozása érdekében.

Trump ugyan igyekezett a mostani megállapodást megnyugtató tényként prezentálni, azonban az igazság az, hogy a mesterséges intelligencia, – vagy ahogy az amerikai elnök hívja szuperintelligencia – fejlesztésében érdekelt cégek egy része a közösségi média megteremtője is. Ennek negatív, fiatalokra gyakorolt hatásai pedig már hosszú évek óta tudható. A Meta és más közösségi médiás platformok lényegében a droghoz hasonló függést alakítottak ki egész generációkban, a felelősségvállalás azonban szinte teljesen elmaradt.

Ugyan a Meta vállalata nemrég, hogy rekord méretű bírságot fizet a kihágásaiért és korlátozásokat vezet be, ehhez azonban több amerikai államnak közösen kellett perbe fognia a vállalatot, ami sokat elárul a hozzáállásról.

Trump ugyan eddig is egy klasszikus szemléletet vitt a gazdaság terén, azaz igyekezett a lehető legkevesebb korlátozást alkalmazni az amerikai vállalatokkal szemben, azonban a mesterséges intelligencia esetében ez még visszaüthet. Nemrég az Anthropic és az OpenAI egyik elszabadult ágense jogosulatlan hozzáférést szerzett az ausztrál egészségügyi rendszerhez. Szintén nemrégen robbant a hír, hogy az egyik kínai vállalat mesterséges intelligenciája képes volt biológiai fegyver előállításán végigkísérni a szakembereket, miután azok sikeresen iktattak ki egy biztonsági protokollt.