Trump megint megkavarta az állóvizet: most ezt nevezné át

Trump képén New Mexico körvonala látható, a „Mexico” szót pedig pirossal áthúzták, és az „America” váltotta fel. A Fehér Ház később az X-en is megosztotta a bejegyzést.

Trump New Mexicót is átnevezné.

Fotó: AFP

Trump átnevezné New Mexicót

Fontos azonban, hogy Trumpnak nincs alkotmányos hatásköre egy amerikai tagállam nevének megváltoztatására. Egy ilyen változtatáshoz az államon belüli jogi folyamatra lenne szükség.

Trump korábban már több földrajzi név megváltoztatását is kezdeményezte. 2025 januárjában, hivatalba lépésének első napján a Mexikói-öböl nevét Amerikai-öbölre változtatta, a közelmúltban pedig az Ontario-tó átnevezését is elrendelte.

New Mexico kormányzója, Michelle Lujan Grisham nem hagyta szó nélkül az újabb húzást. Szerinte az elnök csak el akarja terelni az amerikaiak figyelmét, és kijelentette, hogy New Mexico neve nem vita tárgya.

Trump korábban már azt is felvetette, hogy akár az Atlanti- vagy a Csendes-óceán nevét is megváltoztathatják.