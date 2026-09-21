Washingtonban áll a bál, a CNN perel Trump döntése után

Az elmúlt időszak legnagyobb botrányát robbantotta ki nemrég Donald Trump, amikor úgy döntött, hogy kitiltja a Politico, az MS Now és a CNN munkatársait a Fehér Házból. Washingtonban már a bíróság előtt van a három médiaorgánum által benyújtott kereset, a bíróság döntése pedig precedens értékű lehet – számolt be a CNN.

Washingtonban áll a bál, miután Donald Trump elnök több sajtóorgánumot is kitiltott (Fotó: AFP/Jim Watson)

Az amerikai elnök még múlt pénteken jelentette ki, hogy „kitiltja” a CNN-t, az MS Now-t és a Politicót a Fehér Házból. Trump a döntést a folyamatos álhírterjesztéssel indokolta, amelyet véleménye szerint mind a három érintett orgánum folyamatosan megtett. A döntés kapcsán az elnök jelezte, hogy azonnal hatályba lép, azonban a források szerint még Trump stábja számára is váratlan volt a bejelentés.

A médiának nem szabadna folyamatosan kitalált történeteket és hazugságokat írnia vagy közölnie, amikor az Egyesült Államok elnökéről, a Trump-kormányzatról vagy az Egyesült Államokról tudósítanak

– írta az elnök később közösségi oldalán a döntés kapcsán.

Az érintett orgánumok a kitiltás bejelentése után még a Fehér Ház épületében maradtak, már csak azért is, mert a CNN munkatársai J. D. Vance amerikai alelnököt kísérték volna vissza. Másnap azonban már a beléptetésnél közölték velük a titkosszolgálat munkatársai, hogy nem léphetnek be, kártyáikat pedig elvették az újságíróktól.

A legtöbb szakértő szerint az elnök döntése jogilag aggályos. A három érintett sajtóorgánum hétfőn közösen adott be egy, az első alkotmánykiegészítéssel kapcsolatos sürgős keresetet a washingtoni szövetségi bírósághoz. Az első alkotmánykiegészítés, amelyet csak Bill of Rights néven emlegetnek, garantálja az Egyesült Államok minden lakója számára a szabad vallásgyakorlást, a szólás- és sajtószabadságot, valamint a békés gyülekezéshez és a petíció benyújtásához való jogot.

A keresetben mind a CNN, mind a Politico, mind pedig a MS Now arra hivatkozik, hogy az elnök jogtalanul korlátozta a sajtószabadságot a kitiltásukkal, aminek indoklása mögött véleményük szerint az újságírói munka befolyásolásának kísérlete állt.

Az amerikai jogrendszer nem csak rendkívüli módon védi a sajtó- és szólásszabadság alapvető jogát, de úgynevezett precedens jogrendszer van érvényben. Ez azt jelenti, hogy a meghozott bírói ítéletek referenciapontokként szolgálnak a jövőbeni ítéletek esetében. Azaz ha a bíróság úgy találja, hogy Donald Trump törvényt sértett, úgy a jövőbeni hasonló esetek elbírálása nem térhet el a már egyszer meghozott hivatalos ítélettől.