Trump szerint a félidős választás után vége lesz a háborúnak

Az amerikai elnök úton a Republikánus Párt félidős választási gyűlésére tartva az iráni konfliktusról is szót ejtett. Donald Trump szerint a háború közvetlenül a választás után véget ér majd, Iránt pedig beavatkozással vádolta.

Trump ismét elemében volt a színpadon, az egybegyűlteket pedig arra kérte, úgy szavazzanak novemberben, mintha ő neve is ott lenne a lapon (Fotó: AFP/Ronaldo Schemidt)

Az amerikai elnök ismét határidőt szabott a konfliktus lezárására, ezúttal pedig a félidős amerikai választás utánra tette a dátumot. Donald Trump egyúttal jelezte, hogy Irán azért fokozta a támadásait, hogy a republikánusok választási esélyeit rontsák.

Azt hiszem, a háború közvetlenül a választások után véget ér

– mondta a kifutópályán újságíróknak, miközben Texasba tartott a republikánus félidős választási gyűlésre. Hozzátette: „Nem bírják tovább. Kétségbeesetten próbálják befolyásolni a választásokat, hogy odajuttathassunk egy kedves, gyenge embercsoportot, békén hagyjuk őket, és hagyjuk, hogy náluk legyenek az atomfegyvereik.”

A két hónap múlva esedékes választás így tehát minden jel szerint a konfliktus árnyékában fog zajlani, miközben a republikánus képviselőknek valahogy keretezni kell tudni a már Amerikában is érezhető gazdasági problémákat.

A Republikánus Párt számára komoly tétje van a novemberi választásnak, hiszen a Kongresszus feletti ellenőrzés megtartásáról van szó.

Donald Trump a gyűlésen hazai közönség előtt szólalt fel, miután a beszámolók szerint a rendezvényen a MAGA csoport tagjai képviseltették magukat a legnagyobb számban.

Trump eltökélt

A jelenlévőket arra kérte, hogy úgy szavazzanak novemberben, mintha ő is rajta lenne a szavazó lapon, ami jól jelzi, hogy a megosztó intézkedések és döntések ellenére még mindig az elnök a párt első számú motorja. Trump egyébként itt is kitért az iráni konfliktusra, és újra megerősítette, hogy az amerikai szavazóknak még egy kicsit várniuk kell a háború végére.

Az elnök szerint azonban a rövidtávú gazdasági nehézségek a végén kifizetődnek, hiszen Iránnak soha nem lehet majd nukleáris fegyvere.

A közvélemény-kutatások az elmúlt hónapokban következetesen azt mutatták, hogy a megélhetési költségeket az egyik legfontosabb kérdésnek tartják az amerikai választók, így a szavazáson az is ki fog derülni, hogy mennyire bíznak az amerikai emberek az elnök szavában. Trump azonban ezúttal azzal emelte meg a tétet, hogy a republikánusok győzelme esetén minden amerikai állampolgárnak 5000 dollárt ajánlott fel. Az elnök egyetlen kikötése ennek kapcsán az volt, hogy a győzelem esetén kiosztott pénzt mindenkinek az Egyesült Államokban kell elkölteni, hogy így a gazdaságot segítsék.