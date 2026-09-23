Megállapodás vagy totális megsemmisítés – Trump súlyos fenyegetést küldött

Donald Trump minden eddiginél keményebb hangot ütött meg Iránnal szemben az ENSZ-közgyűlésen: az amerikai elnök már az Iszlám Köztársaság megsemmisítésének lehetőségéről beszélt, ha nem sikerül lezárni az amerikai–iráni háborút. Közben azonban hónapok után ismét megindultak a tárgyalások Washington és Teherán között.

Donald Trump Irán megsemmisítésének lehetőségéről beszélt az ENSZ-ben, miközben újraindultak az amerikai–iráni tárgyalások New Yorkban (A képen az amerikai elnök beszél) Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Trump keddi New York-i beszédében két lehetséges utat vázolt fel Irán előtt. Az egyik egy olyan megállapodás, amely lehetőséget adna az országnak az újjáépítésre, a másik pedig az Iszlám Köztársaság gyors megsemmisítése. Az amerikai elnök ezzel párhuzamosan azt állította, hogy továbbra is van esély a diplomáciai rendezésre, és szerinte végül megszülethet a megállapodás.

Trump fenyegetése után ismét tárgyalni kezdett Amerika és Irán

Miközben Trump az ENSZ-ben kemény üzenetet küldött Teheránnak, amerikai és iráni tisztviselők ismét tárgyalásokat folytattak New Yorkban. Az egyeztetésekben Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter és Steve Witkoff, Trump különmegbízottja is részt vett, Katar pedig közvetítőként kapcsolódott be a diplomáciai folyamatba.

Áttörést egyelőre nem jelentettek be. Witkoff szerint ugyanakkor lezárult egy olyan tárgyalási forduló, amely reményeik szerint további eredményekhez vezethet.