Botrány robbant ki Donald Trump karácsonyi ajándékai miatt

A nyilvánosságra hozott pénzügyi beszámolók szerint Natalie Harp, Margo Martin és Chamberlain Harris egyaránt 45 ezer dollár értékű készpénzes ajándékot kapott Trumptól, míg Walt Nauta 20 ezer dollárt kapott.

Trump 155 ezer dollárt osztott szét közeli munkatársai között Fotó: KENT NISHIMURA / AFP

A dokumentumokban az összegeket „ünnepi készpénzes ajándékként” tüntették fel. A CBS News szerint a Fehér Ház szóvivője szerdán közölte, hogy az amerikai elnöknek régóta szokása karácsonyi ajándékokat adni a környezetében dolgozóknak, köztük időnként alkalmazottaknak és munkatársaknak is.

A szóvivő szerint az ajándékoknak nincs kapcsolatuk az érintettek hivatalos kormányzati feladataival, ezért azok megfelelnek a vonatkozó jogi és etikai előírásoknak.

Az ajándékokról elsőként a Politico számolt be.

Trump bizalmi emberei kapták a pénzt

A 35 éves Natalie Harp különleges asszisztensként és az elnök végrehajtó asszisztenseként dolgozik a Fehér Házban, és rendszeresen Trump közvetlen közelében látható. A 2024-es elnökválasztási kampány idején „emberi nyomtatóként” vált ismertté, mivel egy hordozható nyomtatót vitt magával, hogy Trump gyorsan kézhez kaphassa a számára fontos híreket és közösségi médiás bejegyzéseket.

Trump ugyanis gyakran előnyben részesíti a kinyomtatott anyagokat a képernyőn való olvasással szemben.

Margo Martin, aki 31 éves, szintén az elnök különleges asszisztense és kommunikációs tanácsadó a sajtóirodában. A kommunikációs csapat fontos tagjaként számos, Trumpról készült szerkesztett videót tesz közzé a közösségi médiában. Martin már Trump első elnöksége idején is a Fehér Házban dolgozott, majd az elnök floridai környezetében folytatta munkáját.

A 26 éves Chamberlain Harris az Ovális Iroda működéséért felelős igazgatóhelyettes. Korábban a Fehér Ház adminisztrációs hivatalában dolgozott, majd Trump első elnökségének utolsó hónapjaiban az Egyesült Államok hivatalos fogadójaként is tevékenykedett. Később Trump végrehajtó asszisztenseként dolgozott akkor is, amikor az elnök nem volt hivatalban.

Trump idén a Szépművészeti Bizottságba is kinevezte Harrist. A független szövetségi ügynökség többek között a Washingtonban megvalósuló építési projekteket vizsgálja.

A negyedik érintett, Walt Nauta 43 éves, az Ovális Iroda működéséért felelős igazgató, és Trump egyik leglojálisabb munkatársának számít. A haditengerészet veteránja korábban Trump személyi segítőjeként és inasaként dolgozott, majd az elnök első ciklusa után is vele maradt Floridában.