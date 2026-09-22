Donald Trump: Mások beszéltek, én cselekedtem

A felszólalók sorát Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök kezdte, aki beszédében kiemelte, hogy az ENSZ kudarcot vallott abban, hogy megőrizze a békét a világban, amelyet jelenleg is konfliktusok szabdalnak. Az elnök szerint soha nem volt ekkora vezetői válság a világban, a háború pedig nem a politika meghosszabbítása, hanem a politika teljes összeomlása.

Luiz Inácio Lula da Silva felidézte, hogy Brazília nehezen vívta ki szabadságát, a békét pedig mindennél többre értékeli.

A brazil elnök szerint eljött az ideje, hogy a világ válasszon, hegemónia és multilateralizmus, demokrácia és extrémizmus, szuverenitás és szervilizmus között, ehhez pedig bátorságra és kiváló államférfiakra van szükség. Luiz Inácio Lula da Silva beszédében ismét kárhoztatta Izrael gázai hadműveleteit, valamint a iráni konfliktus világgazdaságra gyakorolt hatásait.

Beszéde végén a brazil elnök összefogásra szólított fel a globális felmelegedés elleni küzdelem terén, és az ideológia megosztottság felszámolását kérte az emberiség jövőjének biztosítása érdekében, egyúttal pedig jelezte, hogy Brazília jövőjéről továbbra is a brazil emberek fognak dönteni.

Donald Trump hosszan sorolta az Egyesült Államok érdemeit

Az amerikai elnök felszólalása kezdetén üdvözölte a világ vezetőit és megjelenteket, különösképpen az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulójára való tekintettel. Donald Trump egyúttal leszögezte, hogy az Egyesült Államok 250 év után újra a csúcsra tör, hiszen szinte nincs olyan terület, ahol Amerika ne vezetne, ide értve az energia szektort, a hadviselést és a technológia innovációt.

Az elnök hosszan sorolta a beiktatása óta elért gazdasági eredményeket, különösképpen hangsúlyozva a növekvő amerikai befektetések számát.

Trump egyúttal jelezte, hogy a bűnözési statisztikák zuhantak, az illegális bevándorlók száma pedig nullára csökkent. Az előző adminisztráció időszakát „sötét időszaknak” nevezte, azonban az elnök szerint a mostani adminisztráció újabb aranykort nyitott az ország történetében. Trump hangsúlyozta, hogy soha nem szerette a problémák elbúrjánzását, így amíg mások beszéltek ő cselekedett.

„Évtizedes leküzdhetetlennek tűnő problémákat oldottunk meg az itt lévő vezetőkkel, és sok ügynek tettünk pontot a végére” – nyomatékosította az elnök.

A világra leselkedő egyik legnagyobb veszélyének Iránt nevezte, aki évtizedek óta terrorizálta a közel-keleti régió országait. Az ország nukleáris programját azonban megsemmisítették, Irán pedig nem élt a felkínált lehetőséggel a béke kötésre. Európa az amerikai elnök szerint hálás lehet ezért, hiszen egy iráni nukleáris fegyverei a kontinenst is fenyegették volna.

A Hormuzi-szoros kapcsán Trump jelezte, hogy most most mindennél fontosabb, hogy a világ fenntartsa a nyomást Teheránnal szembe, miközben az Egyesült Államok továbbra is biztosítja a kereskedelmi hajók átkelését.

Trump szerint komoly választás előtt áll mint elnök: vagy egyességre jut Iránnal és újra építik az országot, vagy teljesen elpusztítja őket, esélyt sem adva nekik, hogy bárkinek ártsanak. Az amerikai elnök szerint azonban a választások után egyességre fognak jutni, mert ez végsősoron Irán érdeke is. Trump egyúttal jelezte, hogy ő nem indul a választáson, így Iránnak nem érdemes arra apellálnia, hogy ez bármit is változtat a helyzeten.

Azt ugyanakkor az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy a Republikánus Párt remekül fog szerepelni a félidős választásokon, ehhez kétség sem férhet.

A korábban felmerülő lőszerhiányt Trump álhírnek nevezte, és hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok annyi lőszerrel rendelkezik ami több mint elegendő, a további gyártósorok építése és a kapacitás bővítés pedig már folyamatban van. Az amerikai elnök felidézte, hogy egy évvel ezelőtt még izraeli állampolgárok voltak a Hamász fogságában, azóta pedig sikerült lezárni a gázai konfliktust, amit mindenki „csodának” tartott.

Az elnök egyúttal megköszönte a résztvevő országoknak és azoknak is, akik rengeteg pénzzel járultak hozzá a humanitárius krízis felszámolásához.

Trump felidézte, hogy emellett sikerült rendezni a Thaiföld és Kambodzsa, a Pakisztán és India, valamint az Azerbajdzsán és Örményország közötti konfliktusokat is. Az amerikai elnök szerint ugyan az orosz–ukrán háborút még nem sikerült lezárni, azonban „erre gyorsabban sor kerülhet, mint azt az emberek gondolnák”.

A sokat kritizált, Nicolás Maduro volt venezuelai elnököt eltávolító katonai akció kapcsán Trump emlékeztetett mindenkit, hogy az Egyesült Államok nem fogja hagyni, hogy az érdekszférájában nemzetbiztonsági fenyegetések telepedjenek meg.

Maduro Trump szerint évekig a drogbandák és fegyveres csoportok martalékává tette a régiót, azonban ennek vége van, most pedig Venezuela és az Egyesült Államok közösen dolgozik mind két ország gazdagodásáért. Az amerikai elnök egyúttal ismét jelezte, hogy Mexikótól is elvárja, hogy tisztítsa meg magát a drogkartellektől, Kuba pedig továbbra is nyomás alatt áll.

Trump szerint Kuba évek óta aktív kapcsolatot tart fenn baloldali radikális szervezetekkel, ez pedig hosszútávon szintén fenyegetést jelent az Egyesült Államokra nézve.

A Dánia, Grönland és az Egyesült Államok közötti később aláírandó biztonsági megállapodást az elnök óriási előrelépésnek nevezte, aminek értelmében harmadik nagyhatalom nem tud majd megtelepedni a legnagyobb szigeten, ezáltal pedig fenyegetni a fennálló rendet. A megállapodás egyúttal Európa és a NATO megerősítését is szolgálja az amerikai elnök szerint.

Trump a szankciók kapcsán jelezte, hogy rendkívüli szabadságot kapott a kongresszustól, ezt pedig ki is fogja használni a az orosz–ukrán háború lezárása érdekében.

A Nemzetközi Büntetőbíróság kapcsán az elnök hangsúlyozta, hogy soha nem fogja hagyni, hogy a szervezet amerikai tisztviselőket fogjon „kirakatperbe”, a szervezetet pedig Amerika-ellenesnek nevezte. A mesterséges intelligencia kapcsán jelezte, hogy lényegében inkább már „szuper intelligenciáról” beszélhetünk, az aggodalmak kapcsán pedig párhuzamot vont a korábbi globális felmelegedés kapcsán pánikot tápláló csoportokkal.

„Nem fogok korlátozni valamit, ami nagyobb jelentőségű mint az ipari forradalom, és nagyobb mint az internet” – nyomatékosította az elnök, egyúttal pedig jelezte, hogy természetesen felelősségteljesen kell a kérdéshez hozzáállni.

Trump beszéde végén nyomatékosította, hogy a közös cselekvéssel nem csak saját nemzeteinket, de a világot is jobbá tehetjük, az Egyesült Államom pedig egy fényesebb és jobb jövő építésén fog dolgozni.