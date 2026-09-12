Trump pénzt ígért a választóknak, a félidős választás azonban így is szoros lehet

Az amerikai elnök felajánlásáról ugyan kevés konkrétumot tudunk, azonban a gesztus jól jelzi, hogy mekkora tétje is van a választásnak. Donald Trump egyúttal ígéretet tett rá, hogy az iráni háború a választások után azonnal véget ér majd.
Az amerikai elnök a Republikánus Párt félidős választási gyűlésén mondott beszédet, ahol szóba került az iráni háború kérdése is. A Hormuzi-szoros ugyan nyitva van, azonban biztonságosnak továbbra sem mondható, ezt pedig a világpiac is érzi. Ráadásul Irán az elmúlt hetekben több eszkalációs támadást is végrehajtott.
Az olaj világpiaci ára élesen reagált és kilőtt. Ezt normál esetben az Egyesült Államok tudná kompenzálni a stratégiai tartalékok feloldásával, ám jelenleg azok is rekord alacsony szinten állnak.
Ezt pedig az amerikai lakosság is érzi: a friss közvélemény-kutatások alapján egyértelműen látszik, hogy ez lesz a félidős választások legfontosabb kérdése. Trump újabb határidőt szabott a konfliktus lezárására, amit ezúttal a választások utánra tett, azonban nem ez volt ez elnök egyetlen ígérete.
Trump ugyanis a gyűlésen azt is bejelentette, hogy minden amerikai állampolgár ötezer dollárt kap, ha nyernek a republikánusok. Az elnöknek egyetlen kikötése volt, hogy a pénz mindenkinek az Egyesült Államokban kell elköltenie. Az elnök terve egyelőre homályos, azt nem tudni, hogy a költés módját hogyan is ellenőriznék, illetve az sem, hogy az ehhez szükséges összeget hogyan és miből irányoznák elő.
A 2024-es elnökválasztási kampányban Musk ígért pénzt
Korábban volt már hasonlóra példa, hiszen a 2024-es választások hajrájában Elon Musk több, egymillió dolláros csekket is kiosztott az akkor még elnökjelölt Trump rendezvényein. Habár a bíróság vizsgálta Musk pénzosztását, miután a demokraták éles kritikát fogalmaztak meg a választások tisztaságát féltve, azonban a hivatalos álláspont szerint Musknak joga van pénzt osztani, ez önmagában ugyanis nem minősül választási befolyásolásnak.
A republikánusok gyűlésének azonban más tanulságai is voltak. Donald Trump ugyanis javarészt a MAGA tagjai előtt szónokolt, akiket arra kért, hogy úgy szavazzanak novemberben, mintha az ő neve is ott lenne a szavazólapon.
A gyűlés közönségének magját adó, Trumpot feltétel nélkül követő mozgalom és az elnök kérése azonban azt is megmutatja, hogy habár a párt politikusai jelenleg nehéz helyzetben vannak a kormányzat Iránnal kapcsolatos politikája miatt, azonban az amerikai jobboldalt még így is Trump tudja a legjobban mozgósítani.
A félidős választásokon egyébként hagyományosan veszíteni szokott az a párt, aki az elnököt adja, így a republikánusok duplán rossz helyzetben vannak.
Trump egyébként még a rendezvényre menet újságíróknak nyilatkozva arról beszélt, hogy az iráni háború okozta átmeneti gazdasági nehézségek nem hiábavalóak, hiszen így biztosítható, hogy az iszlám ország sosem rendelkezik majd nukleáris fegyverrel.
Trump mozgósító erejéhez nem férhet kétség választói körében, ugyanakkor a republikánus politikusoknak ezeket az üzeneteket valahogyan keretezniük kell saját választóik számára, akik úgy érzik, hogy a konfliktus rajtuk csattan. Jelenleg az Egyesült Államokban is folyamatosan emelkedik az üzemanyag ára, a Hormuzi-szoros helyzetének a rendezése pedig nem nyújt majd instant megoldást, miután a szakértők szerint a kereskedelem helyreállása még sok időt vesz majd igénybe.