Trump pénzt ígért a választóknak, a félidős választás azonban így is szoros lehet

Az amerikai elnök felajánlásáról ugyan kevés konkrétumot tudunk, azonban a gesztus jól jelzi, hogy mekkora tétje is van a választásnak. Donald Trump egyúttal ígéretet tett rá, hogy az iráni háború a választások után azonnal véget ér majd.

Trump ötezer dolláros felajánlásáról konkrétumokat egyelőre nem tudni

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Az amerikai elnök a Republikánus Párt félidős választási gyűlésén mondott beszédet, ahol szóba került az iráni háború kérdése is. A Hormuzi-szoros ugyan nyitva van, azonban biztonságosnak továbbra sem mondható, ezt pedig a világpiac is érzi. Ráadásul Irán az elmúlt hetekben több eszkalációs támadást is végrehajtott.

Az olaj világpiaci ára élesen reagált és kilőtt. Ezt normál esetben az Egyesült Államok tudná kompenzálni a stratégiai tartalékok feloldásával, ám jelenleg azok is rekord alacsony szinten állnak.

Ezt pedig az amerikai lakosság is érzi: a friss közvélemény-kutatások alapján egyértelműen látszik, hogy ez lesz a félidős választások legfontosabb kérdése. Trump újabb határidőt szabott a konfliktus lezárására, amit ezúttal a választások utánra tett, azonban nem ez volt ez elnök egyetlen ígérete.

Trump ugyanis a gyűlésen azt is bejelentette, hogy minden amerikai állampolgár ötezer dollárt kap, ha nyernek a republikánusok. Az elnöknek egyetlen kikötése volt, hogy a pénz mindenkinek az Egyesült Államokban kell elköltenie. Az elnök terve egyelőre homályos, azt nem tudni, hogy a költés módját hogyan is ellenőriznék, illetve az sem, hogy az ehhez szükséges összeget hogyan és miből irányoznák elő.

A 2024-es elnökválasztási kampányban Musk ígért pénzt

Korábban volt már hasonlóra példa, hiszen a 2024-es választások hajrájában Elon Musk több, egymillió dolláros csekket is kiosztott az akkor még elnökjelölt Trump rendezvényein. Habár a bíróság vizsgálta Musk pénzosztását, miután a demokraták éles kritikát fogalmaztak meg a választások tisztaságát féltve, azonban a hivatalos álláspont szerint Musknak joga van pénzt osztani, ez önmagában ugyanis nem minősül választási befolyásolásnak.

Musk a bíróság szerint azt csinál a pénzével, amit jónak lát

Fotó: MICHAEL SWENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A republikánusok gyűlésének azonban más tanulságai is voltak. Donald Trump ugyanis javarészt a MAGA tagjai előtt szónokolt, akiket arra kért, hogy úgy szavazzanak novemberben, mintha az ő neve is ott lenne a szavazólapon.

A gyűlés közönségének magját adó, Trumpot feltétel nélkül követő mozgalom és az elnök kérése azonban azt is megmutatja, hogy habár a párt politikusai jelenleg nehéz helyzetben vannak a kormányzat Iránnal kapcsolatos politikája miatt, azonban az amerikai jobboldalt még így is Trump tudja a legjobban mozgósítani.

A félidős választásokon egyébként hagyományosan veszíteni szokott az a párt, aki az elnököt adja, így a republikánusok duplán rossz helyzetben vannak.

Trump egyébként még a rendezvényre menet újságíróknak nyilatkozva arról beszélt, hogy az iráni háború okozta átmeneti gazdasági nehézségek nem hiábavalóak, hiszen így biztosítható, hogy az iszlám ország sosem rendelkezik majd nukleáris fegyverrel.