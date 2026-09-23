Megszólalt a Kreml Trump és Putyin találkozójáról

— Vlagyimir Putyin orosz elnök készen áll a Donald Trumppal való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok – jelentette ki Peszkov.
Egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról. Ami az orosz-amerikai találkozót illeti, az elnök készen áll rá. Putyin és Trump elnök a telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozza, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani
– mondta.
Peszkov szerint Putyinnak nem célszerű szakértői szintű előkészületek nélkül találkoznia Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, mert az csak időpazarlás lenne. Emlékeztetett rá, hogy az orosz elnök felajánlotta Zelenszkijnek, hogy „ha akar, eljöhet Moszkvába”.
Trump és Putyin tavaly Alaszkában találkozott, de érdemi változást nem értek el
Hosszú idő után először, 2025. augusztus 15-én Alaszkában találkozott a két elnök. A csúcstalálkozón, a tárgyalások során igyekeztek megtalálni a közös ponton, bár a beszámolók szerint egy alkalommal Trump felemelte a hangját, amikor Putyin arról beszélt, hogy Ukrajna és Oroszország valójában egy ország. Trump időről időre igyekszik racionális érvekkel a békekötés felé mozdítani mind az ukrán, mind az orosz elnököt, azonban sem Ukrajna sem pedig Oroszország nem akar engedni maximalista követeléseiből. Az eltelt egy év Moszkva következetesen megállapodásról beszél az alaszkai találkozó kapcsán, azonban az amerikai fél már többször is jelezte, hogy Anchorage-ban elhangzottak pusztán javaslatok voltak.