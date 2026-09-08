Trump felhívta Putyint, a háború lezárásáról tárgyaltak

Nem sokkal a két különmegbízott kijevi és moszkvai látogatása után az amerikai elnök is akcióba lépett. Donald Trump és Vlagyimir Putyin a beszámolók szerint egyórás „pozitív hangnemű” megbeszélést folytatott telefonon.

Trump ismét telefonon egyeztetett Putyinnal, személyes találkozóról azonban továbbra sincs szó egyelőre (Fotó: AFP/Gavriil Grigorov)

Trump a háború lezárását sürgette

Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója szerint természetesen a téma az ukrán háború rendezése volt. „Donald Trump egyértelműen azt az elképzelést közvetítette, hogy a konfliktus mielőbbi lezárása kívánatos lenne” – fogalmazott Usakov. Az egyelőre nem világos, hogy Putyin hogyan értékelte a helyzetet.

Nemrég Witkoff és Kushner megbeszéléseket folytatott az orosz elnökkel, akihez Trump szerint egy békejavaslattal érkeztek a különmegbízottjai. Putyin ugyanakkor a sajtó előtt hangsúlyozta, hogy a konfliktus lezárásához a kiváltó okokat is meg kell szüntetni.

Trump és Putyin ugyan egyszer már találkozott tavaly Alaszkában, azonban akkor nem sikerült érdemben megállapodásra jutni. Moszkva ugyan következetesen arról beszél, hogy az alaszkai csúcstalálkozó megállapodásai mentén kész lezárni a konfliktust, azonban Washington többször is jelezte, hogy ezek nem megállapodások, hanem megbeszélések voltak.

A Kyiv Independt számára nyilatkozó diplomáciai források egyébként már korábban jelezték, hogy Trump fel fogja hívni Putyint Witkoff és Kushner beszámolója után. Habár Witkoff és Kushner is pozitívnak nevezte az orosz elnökkel folytatott tárgyalásokat, a helyzetet ennél egy fokkal borúsabban látta Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök ugyanis a megbeszélés után jelezte, hogy véleménye szerint

a háború a tél folyamán is folytatódni fog.

Azt ugyanakkor Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Kijev kész a további konstruktív együttműködésre.

Nem sokkal később a Kreml is jelezte, hogy látnak arra lehetőséget, hogy

újrainduljanak a tárgyalások az Egyesült Államok és Oroszország között a háború lezárásáról, azonban Ukrajnát egy szóval sem említették.

Folytatódnak a harcok

Eközben tovább zajlanak a csapások mindkét oldalon, miután hétfőn hivatalosan is lejárt a két fél által a diplomáciai látogatás idejére vállalt ideiglenes tűzszünet. Az ukrán tisztviselők jelentései alapján az éjszaka folyamán ismét több nagyvárost is célba vettek az oroszok, beleértve Kijevet is. A főváros környékét ért drón- és rakétatámadás legalább öt ember halálát okozta, több tucatnyian pedig megsérültek. Az eltalált épületek között a jelentések szerint iskola és lakóépület is volt.