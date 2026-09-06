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donald trump

Borzalmas üzenetet kapott Trump, ezt már nem lehet figyelmen kívül hagyni

28 perce
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Újabb rossz hír érkezett Donald Trump számára: egy friss felmérés szerint az amerikai elnök támogatottsága rekordalacsony szintre süllyedt. A Financial Times által ismertetett kutatás szerint már csak az amerikaiak 33 százaléka elégedett Trump elnöki teljesítményével.
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donald trumpelnökegyesült államokban

A támogatottság egyetlen hónap alatt három százalékponttal esett vissza, így az amerikai elnök mostani eredménye az eddigi legalacsonyabb a vizsgálatok kezdete óta.

Trump támogatottsága rekordmélységbe zuhant az Egyesült Államokban
Trump támogatottsága rekordmélységbe zuhant az Egyesült Államokban Fotó: KENT NISHIMURA / AFP

A brit Financial Times megbízásából a londoni székhelyű Focaldata közvélemény-kutató készítette a reprezentatív felmérést. A kutatásban 1914 bejegyzett amerikai választó vett részt.

A felmérés eredménye szerint mindössze minden harmadik megkérdezett elégedett Trump munkájával. A lap szerint különösen figyelemre méltó, hogy a támogatottság ilyen rövid idő alatt is jelentősen csökkent.

A mostani adat újabb jele annak, hogy az amerikai elnök számára egyre komolyabb politikai kihívást jelenthet a közvélemény alakulása.

 

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