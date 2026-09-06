Borzalmas üzenetet kapott Trump, ezt már nem lehet figyelmen kívül hagyni

Újabb rossz hír érkezett Donald Trump számára: egy friss felmérés szerint az amerikai elnök támogatottsága rekordalacsony szintre süllyedt. A Financial Times által ismertetett kutatás szerint már csak az amerikaiak 33 százaléka elégedett Trump elnöki teljesítményével.
A támogatottság egyetlen hónap alatt három százalékponttal esett vissza, így az amerikai elnök mostani eredménye az eddigi legalacsonyabb a vizsgálatok kezdete óta.
A brit Financial Times megbízásából a londoni székhelyű Focaldata közvélemény-kutató készítette a reprezentatív felmérést. A kutatásban 1914 bejegyzett amerikai választó vett részt.
A felmérés eredménye szerint mindössze minden harmadik megkérdezett elégedett Trump munkájával. A lap szerint különösen figyelemre méltó, hogy a támogatottság ilyen rövid idő alatt is jelentősen csökkent.
A mostani adat újabb jele annak, hogy az amerikai elnök számára egyre komolyabb politikai kihívást jelenthet a közvélemény alakulása.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!