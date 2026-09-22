Saját tévécsatornát indított Donald Trump a YouTube-on

Trump TV néven napi 24 órában elérhető YouTube-csatornát indított a Fehér Ház Donald Trump amerikai elnök szerepléseiről. A közvetítés az elnöki adminisztráció legfontosabb eseményeit, beszédeit és videóit mutatja be.
A csatorna leírása szerint a valós időben frissülő adás egy helyen gyűjti össze a Trump-kormányzat fontosabb eseményeit és Donald Trump kiemelt megszólalásait.
Trump TV: közvetlenül sugározza üzeneteit a Fehér Ház
Az indulás időzítése azért figyelemre méltó, mert Trump szeptember 18-án bejelentette: a szerinte hamis híreket terjesztő CNN, MS NOW és Politico munkatársait kitiltják a Fehér Házból. A három szervezet újságíróit másnap már nem engedték be az elnöki komplexumba.
Az érintett médiumok bírósághoz fordultak akkreditációjuk helyreállításáért. Az ABC, a CBS, az NBC és a Fox News közölte, hogy nem helyettesítik a kizárt CNN stábját. Közös állásfoglalásuk szerint egyetlen kormányzat sem korlátozhat sajtóorgánumokat pusztán azért, mert nem tetszik neki a tudósításuk.
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