Saját tévécsatornát indított Donald Trump a YouTube-on

A csatorna leírása szerint a valós időben frissülő adás egy helyen gyűjti össze a Trump-kormányzat fontosabb eseményeit és Donald Trump kiemelt megszólalásait.

Trump TV indult. Fotó: JIM WATSON / AFP

Trump TV: közvetlenül sugározza üzeneteit a Fehér Ház

Az indulás időzítése azért figyelemre méltó, mert Trump szeptember 18-án bejelentette: a szerinte hamis híreket terjesztő CNN, MS NOW és Politico munkatársait kitiltják a Fehér Házból. A három szervezet újságíróit másnap már nem engedték be az elnöki komplexumba.

Az érintett médiumok bírósághoz fordultak akkreditációjuk helyreállításáért. Az ABC, a CBS, az NBC és a Fox News közölte, hogy nem helyettesítik a kizárt CNN stábját. Közös állásfoglalásuk szerint egyetlen kormányzat sem korlátozhat sajtóorgánumokat pusztán azért, mert nem tetszik neki a tudósításuk.