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vlagyimir putyin

Háromoldalú béketárgyalást sürget Trump, elképesztő mit reagált Zelenszkij

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A Donald Trump vezette amerikai kormány három azonnali intézkedést sürget az ukrajnai háború enyhítése és a diplomáciai tárgyalások újraindítása érdekében – mondta Volodimir Zelenszkij az Axiosnak. Ukrajna kész részt venni az egyeztetéseken, az ukrán elnök azonban továbbra is kételkedik Vlagyimir Putyin tárgyalási szándékában.
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vlagyimir putyindonald trumpzelenszkij

Az első javaslat szerint Oroszországnak és Ukrajnának kölcsönösen fel kellene függesztenie az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Trump emellett újraindítaná a fekete-tengeri gabonafolyosót, valamint háromoldalú tárgyalást szervezne az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna részvételével. A lehetséges helyszínek között Abu-Dzabi is szerepel.

trump
Donald Trump
Fotó: AFP

Háromoldalú béketárgyalást sürget Trump

Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna bármilyen helyszínen és formátumban kész tárgyalni. Lehetséges helyszínként a decemberi, Miamiban rendezendő G20-csúcstalálkozót is megemlítette, amelyre Trump Vlagyimir Putyint is meghívta.

Az ukrán elnök ugyanakkor arra számít, hogy 

Putyin megpróbálhat kibújni a három állam vezetőinek találkozója alól.

Közben Kirill Dmitrijev orosz elnöki különmegbízott New Yorkba utazott, hogy Steve Witkoffal, Jared Kushnerrel és más amerikai tisztviselőkkel tárgyaljon az új javaslatokról.

Ukrán sajtóértesülések szerint egy amerikai–orosz–ukrán egyeztetést is előkészíthetnek New Yorkban, amelyen Kirilo Budanov is részt venne. Dmitrijev képviselője azonban valótlannak nevezte a háromoldalú találkozóról szóló hírt, így annak megtartását egyelőre egyik fél sem erősítette meg hivatalosan.

 

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