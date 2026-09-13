Trump keményen rádörrentett Zelenszkijre - vajon mit lép az ukrán elnök?

Trump erről egy írországi golfversenyen beszélt újságíróknak. Az amerikai elnök elmondta, hogy egyeztetett az ukrán elnökkel, és arra kérte, hogy az orosz dízelüzemanyag-termelést ne támadják.

Trump felszólította Zelenszkijt, hogy ne támadják az orosz dízelüzemanya

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„Sok más célpont is van. Ne támadják a dízelt. Ez rossz a világnak” – mondta Trump a Reuters beszámolója szerint.

Az amerikai elnök úgy látja, hogy az Oroszország elleni ukrán csapások miatt egyre nagyobb problémát jelent a dízelüzemanyag ellátása, miközben az árak is emelkednek. Trump szerint a drágulás hátterében nem elsősorban a közel-keleti konfliktus áll.

Trump szerint az orosz–ukrán háború is hajtja az árakat

Az Egyesült Államokban a dízel gallononkénti ára a Reuters szerint először lépte át a hat dollárt. A dízel különösen fontos az áruszállításban és a mezőgazdaságban használt járművek számára, ezért az üzemanyag drágulása közvetlenül megjelenhet a fogyasztói árakban is.

A Reuters ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a dízelárak emelkedésének fő oka a globális olajárak növekedése. A Brent típusú északi-tengeri kőolaj hordónkénti ára az elmúlt napokban 107,60 dollárra emelkedett, míg az amerikai WTI ára 102,50 dollár körül alakult.

Az olajárakat jelentősen befolyásolja az Egyesült Államok, Izrael és Irán között zajló háború, amely továbbra is komoly bizonytalanságot okoz a globális energiapiacon.