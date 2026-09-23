Trump és Zelenszkij a háború lezárásáról tárgyalt – már egy konkrét tűzszüneti ajánlat is van

Miről tárgyalt Trump és Zelenszkij?

Mikor érhet véget az orosz–ukrán háború?

Putyin is tárgyalóasztalhoz ülhet?

Mit tartalmaz az új tűzszüneti ajánlat?

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij New Yorkban ült tárgyalóasztalhoz, miközben Washington ismét megpróbálja kimozdítani a holtpontról az orosz–ukrán háború lezárásáról folyó egyeztetéseket. A Trump–Zelenszkij-találkozón már egy konkrét deeszkalációs lehetőség, az energetikai tűzszünet is szóba került.

Tűzszüneti ajánlatról tárgyalt Trump és Zelenszkij az ENSZ-közgyűlés alkalmából New Yorkban Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

A két elnök az ENSZ-közgyűlés mellett találkozott szeptember 22-én, zárt ajtók mögötti tárgyalásuk mintegy 40 percig tartott. Zelenszkij abban bízik, hogy még a tél beállta előtt sikerül véget vetni a háborúnak, Trump pedig arról beszélt, hogy szerinte megállapodás születhet.

Konkrét tűzszüneti ajánlatról tárgyalt Trump és Zelenszkij

A találkozó után Zelenszkij közölte: Ukrajna kész teljesen leállítani az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokat, amennyiben Moszkva ugyanezt vállalja az ukrán energiarendszerrel kapcsolatban. Az ajánlat az olaj- és dízelfinomítók elleni csapásokra is kiterjedne.

A Meduza és a Kyiv Independent beszámolója szerint az Egyesült Államok közvetíti az ukrán javaslatot Oroszország felé. Moszkva álláspontja egyelőre nem ismert.