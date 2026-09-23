Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a bejelentés, az Európai Bizottság felszabadítaná a befagyasztott milliárdokat

Rendkívüli

Rendőrök lepték el a gyöngyösi gimnáziumot: lőfegyverrel fenyegette társait három diák

vlagyimir putyin

Trump és Zelenszkij a háború lezárásáról tárgyalt – már egy konkrét tűzszüneti ajánlat is van

25 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Több fontos találkozó is zajlott 2026. szeptember 22-én az ENSZ-közgyűlésen New Yorkban. Az egyik Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közel 40 perces egyeztetése volt, amelynek során az orosz–ukrán háború lezárása, a béke lehetősége és egy esetleges újabb találkozó Vlagyimir Putyinnal is szóba került.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vlagyimir putyindonald trumpvolodimir zelenszkijtalálkozóháború
  • Miről tárgyalt Trump és Zelenszkij?
  • Mikor érhet véget az orosz–ukrán háború?
  • Putyin is tárgyalóasztalhoz ülhet?
  • Mit tartalmaz az új tűzszüneti ajánlat?

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij New Yorkban ült tárgyalóasztalhoz, miközben Washington ismét megpróbálja kimozdítani a holtpontról az orosz–ukrán háború lezárásáról folyó egyeztetéseket. A Trump–Zelenszkij-találkozón már egy konkrét deeszkalációs lehetőség, az energetikai tűzszünet is szóba került.

Tűzszüneti ajánlatról tárgyalt Trump és Zelenszkij az ENSZ-közgyűlés alkalmából New Yorkban, US President Donald Trump and Ukraine's President Volodymyr Zelensky shake hands during a meeting on the sidelines of the 81st United Nations General Assembly in New York on September 22, 2026. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Tűzszüneti ajánlatról tárgyalt Trump és Zelenszkij az ENSZ-közgyűlés alkalmából New Yorkban Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

A két elnök az ENSZ-közgyűlés mellett találkozott szeptember 22-én, zárt ajtók mögötti tárgyalásuk mintegy 40 percig tartott. Zelenszkij abban bízik, hogy még a tél beállta előtt sikerül véget vetni a háborúnak, Trump pedig arról beszélt, hogy szerinte megállapodás születhet.

Konkrét tűzszüneti ajánlatról tárgyalt Trump és Zelenszkij

A találkozó után Zelenszkij közölte: Ukrajna kész teljesen leállítani az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokat, amennyiben Moszkva ugyanezt vállalja az ukrán energiarendszerrel kapcsolatban. Az ajánlat az olaj- és dízelfinomítók elleni csapásokra is kiterjedne.

A Meduza és a Kyiv Independent beszámolója szerint az Egyesült Államok közvetíti az ukrán javaslatot Oroszország felé. Moszkva álláspontja egyelőre nem ismert.

A közelgő tél különösen fontossá teszi az energetikai infrastruktúra kérdését. Trump és Zelenszkij ezért az Ukrajnának nyújtandó téli támogatásról, valamint az amerikai Patriot légvédelmi rendszerek elfogórakétáinak ukrajnai gyártásáról is tárgyalt.

Putyinnal is újra tárgyalhat Donald Trump

A diplomáciai egyeztetések következő lépése már Vlagyimir Putyint is érintheti. Trump nem zárta ki, hogy az alaszkai találkozó után ismét személyesen tárgyaljon az orosz elnökkel.

Trump ugyanakkor nem árulta el, milyen feltételek mellett tart elképzelhetőnek egy orosz–ukrán megállapodást. A New York-i találkozó így egyelőre nem hozott békemegállapodást, de az energetikai tűzszünet már konkrét javaslatként került az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások elé – írta a Gazeta.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!