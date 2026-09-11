Riadóztattak: Tusk szerint Putyin megtámadhatja Lengyelországot

Lengyelország éjszaka elhárított egy, az Ukrajnával közös egyik határátkelője elleni fenyegetést – közölte Donald Tusk. A lengyel miniszterelnök szerint Oroszország a jövőben más országok ukrán határátkelőit is célba veheti, hogy a kereskedelmi útvonalak támadásával tovább gyengítse Ukrajna gazdaságát.

Tusk riadót fújt. Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Tusk: Oroszország újabb határátkelők ellen készülhet

Tusk csütörtökön Pozsonyban beszélt erről, miután szerdán orosz drónok csapást mértek egy Ukrajna és Moldova közötti határátkelőre az odesszai régióban. A támadásban két ember meghalt.

Szolgálataink és ukrán partnereik együttműködésének köszönhetően az éjszaka folyamán sikerült elhárítani egy közvetlen fenyegetést az egyik határátkelőnél

– mondta a lengyel kormányfő.

Tusk szerint Oroszország már korábban is hajtott végre provokatív támadásokat határátkelők ellen, például Moldovában. Úgy véli, hasonló akciókra más országokban, köztük Lengyelországban is fel kell készülni.

Tusk szerint Európának készülnie kell

A lengyel miniszterelnök arról is beszélt, hogy közvetlenül a CIA-tól kapott „meglehetősen pontos jelentést” a következő hónapok lehetséges eseményeiről. Állítása szerint a hírszerzési információk összhangban vannak azzal, amire már hónapok óta figyelmeztet.

Különböző forgatókönyvekre kell felkészülnünk

– fogalmazott Tusk, hozzátéve, hogy Lengyelországnak és egész Európának készen kell állnia az ukrajnai fronton, valamint az EU keleti szárnyán kialakuló különböző helyzetekre.

Oroszország egyelőre nem reagált Tusk kijelentéseire.