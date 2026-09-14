Újabb brit katona halt meg Ukrajnában, rejtélyes baleset történt

Ukrajna területén halt meg egy brit katona szeptember 12-én egy közúti balesetben – közölte hétfőn a brit védelmi minisztérium. A tárca szerint az elhunyt a brit fegyveres erők tagja volt, a baleset körülményeiről azonban egyelőre kevés részletet árultak el.

Ukrajna: újabb brit katona halt meg közúti balesetben Fotó: Pexels

A brit védelmi minisztérium közleménye szerint az áldozat családját már értesítették, és hozzátartozói időt kértek, mielőtt további információkat hoznának nyilvánosságra. A katona egységét és a baleset pontos helyszínét sem közölték.

A brit fegyveres erők kis létszámú személyzettel vannak jelen Ukrajnában. Feladataik között szerepel többek között a brit diplomaták biztonságának biztosítása, miközben a brit kormány katonai és egyéb támogatást nyújt Ukrajnának.

Ez már a második ismert eset, amikor brit katona vesztette életét Ukrajnában. Tavaly decemberben George Hooley 28 éves tizedes halt meg az országban. A brit védelmi minisztérium akkor csak annyit közölt, hogy a katona a frontvonaltól távol egy új védelmi képességet tesztelt, a halálának körülményeiről pedig nem árult el részleteket.

A brit védelmi minisztérium hétfői közleményében azt írta, mély sajnálattal erősítik meg a katona halálát, és együttérzésüket fejezik ki az elhunyt hozzátartozóinak.