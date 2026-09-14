Megérkezett Zelenszkij válasza Trump rendkívüli bejelentésére

Ukrajna kész lenne felhagyni az orosz energetikai létesítmények támadásával, amennyiben partnerei biztosítani tudják, hogy Moszkva sem mér csapásokat az ukrán energiaiparra és más kritikus infrastruktúrára – közölte Volodimir Zelenszkij.

Ukrajna: Zelenszkij készen áll az energiafegyverszünetre, de feltételeket szab

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Az ukrán elnök szerint Kijev korábban már azt javasolta partnereinek – feltehetően az Egyesült Államoknak –, hogy segítsenek olyan megállapodást létrehozni Oroszországgal, amely megakadályozná a kritikus infrastruktúra, köztük az élelmiszer- és energiaellátás megsemmisítését.

Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem biztos abban, hogy Oroszország valóban kész betartani egy ilyen megállapodást.

„Ha partnereink készek garantálni Oroszország valódi szándékát arra, hogy ne támadja az elektromos hálózatunkat, más energetikai létesítményeinket, a kritikus infrastruktúrát és az élelmiszer-ellátási láncokat, akkor természetesen készek vagyunk arra, hogy mi is vállaljuk a megfelelő csapások leállítását” – mondta az ukrán elnök.

Zelenszkij szerint azonban olyan megállapodásra van szükség, amely hosszú távon is működőképes, és nem omlik össze egy rövid idő után. Különösen azt szeretné elkerülni, hogy az intézkedés csak addig tartson, amíg Oroszországban lezajlanak a választások, majd Moszkva a benzin- és dízelárakra nehezedő nyomás enyhülése után ismét folytassa a támadásokat.

„A háborúnak véget kell érnie” – jelentette ki Zelenszkij, aki szerint a kritikus infrastruktúra elleni támadások beszüntetése „az első lépés lehet a béke felé”. Az ukrán elnök hozzátette: konkrétumokat vár partnereitől.

Ukrajna: Trump már korábban a dízelüzemek elleni támadások leállítását kérte

Donald Trump amerikai elnök vasárnap arra szólította fel Ukrajnát, hogy állítsa le az orosz dízelüzemanyag-termelő létesítmények elleni támadásokat. Trump hétfőn már azt közölte, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodott arról, hogy nem támadják egymás energetikai infrastruktúráját.

Az amerikai elnök azonban nem közölt részleteket arról, pontosan milyen megállapodás született, és azt sem ismertette, milyen garanciák biztosítják annak betartását.

Moszkva egyelőre nem reagált Trump bejelentésére. Korábban a Kreml üdvözölte az amerikai elnök kezdeményezését az orosz energetikai célpontok elleni ukrán támadások leállításáról, ugyanakkor nem tett konkrét ígéretet arra, hogy Oroszország is beszünteti az ukrán gazdasági infrastruktúra elleni csapásokat.