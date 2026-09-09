Ukrajna nem érti, mit is vár a Tisza-kormány pontosan

Orbán Anita egyébként korábban már jelezte, hogy a kárpátaljai magyar kisebbségek helyzetének rendezését várja el a kormány, ugyanakkor azt is jelezte, hogy a gyorsított csatlakozáshoz nem járul hozzá a Tisza-kormány sem. Ukrajna ugyanakkor zavartan áll a történtek előtt, miután a külügyi szóvivő szerint konkrét elvárt lépéseket továbbra sem hallottak – írja a European Pravda.

Orbán Anita állítása szerint már jelezték, hogy Ukrajna számára mi a következő szükséges lépés, Kijev szerint azonban nem kaptak konkrétumot

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„Amit várunk, az a júniusban kitárgyalt kisebbségi megállapodásnak a végrehajtása, ami azt jelenti, hogy a Radának el kell fogadnia azokat a törvényváltoztatásokat, amelyek a magyar kisebbség az ebben a kétoldalú megállapodásban kitárgyalt jogait biztosítják az oktatás, a kultúra és a politikai képviselet területén” – fogalmazott Orbán Anita még szeptember elején, amikor egy sajtótájékoztatón reagált arra, hogy miért blokkolta a magyar kormány a következő klaszterek megnyitását.

Kijev ugyanakkor saját elmondása szerint többszöri, zárt körű tárgyalás után sem tudta kihúzni a magyar kormány képviselőiből, hogy pontosan milyen lépéseket is várnak el a következő klaszterek megnyitása érdekében.

Heorhij Tihij szerint ezért most Kijev hivatalosa csatornákon keresztül is érdeklődik. „Szinte naponta tárgyalunk magyar partnereinkkel és az EU-val, hogy elkerüljük a tárgyalási folyamat mesterséges késleltetését. Sajnos még a zárt üléseken is, ahol Magyarország nem járult hozzá a klaszterek megnyitásához, a figyelmeztetéseik csak általánosak voltak. Vagyis nem is értjük, miért gördítenek ismét akadályokat” – fogalmazott.

Azt azonban Tihij tagadta, hogy Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásra utazna. Kijev ugyanis továbbra is érdemalapú csatlakozást szeretne, amiben elismerik az eddig tett lépéseket.

Orbán Anita egyébként maga jelezte, hogy az utóbbi időben voltak előrelépések, és a magyar kormány információi szerint az ukrán kormány már kidolgozta a törvénytervezeteket. Több forrás azonban arról írt, hogy Magyarország elvárásai az ukrajnai klaszterek megnyitásával kapcsolatban nem kellően konkrétak, a magyar kormány ráadásul ezekről az elvárásokról az Európai Uniót tájékoztatta, és nem közvetlenül Ukrajnát.