Szövetséget köt Magyar Péter és Zelenszkij

Ukrajna új regionális együttműködési formátumot indít Kárpáti Nyolcak, röviden C8 néven – jelentette be Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint a kezdeményezésben Ukrajna mellett Románia, Szerbia, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Ausztria és Magyarország vesz részt, az Európai Unió pedig egészében kapcsolódik a formátumhoz.

Ukrajna új szövetséget hoz létre: Magyarország is tagja a Kárpáti Nyolcaknak Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Zelenszkij szerint az első csúcstalálkozót szeptember 18-án tartják az ukrajnai Kárpátokban. Az ukrán elnök az X-en azt írta, hogy az új együttműködés célja a részt vevő országok közelebb hozása egymáshoz, valamint egy újabb kapcsolódási pont létrehozása az Európai Unió szintjén.

A kezdeményezés több területet is érinthet. A tervek szerint a biztonság, az energia, a logisztika, valamint a határokon átnyúló gazdasági együttműködés kerülhet a középpontba.

Magyarország is tagja az új regionális formátumnak

A Kárpáti Nyolcak létrehozásának különlegessége, hogy a résztvevők között Ukrajna mellett uniós tagállamok és Szerbia is szerepel. A formátum így olyan országokat kapcsolna össze, amelyek földrajzilag egy régióhoz tartoznak, de nem ugyanahhoz az európai integrációs szervezethez.

Az ukrán elnök szerint az együttműködés egy újabb lehetőséget teremthet arra, hogy a részt vevő országok közösen kezeljenek regionális kérdéseket, és szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki egymással.

A szeptember 18-i találkozón több ország vezetője személyesen is részt vesz. Szerbia elnöke, Aleksandar Vučić már megérkezett Ukrajnába. Lengyelországot Donald Tusk miniszterelnök képviseli, Románia pedig hivatalosan bejelentette Nicușor Dan elnök látogatását.

A kezdeményezés időzítése miatt a biztonságpolitikai kérdések várhatóan különösen fontosak lesznek. Az ukrán elnök által ismertetett napirend alapján ugyanakkor nem kizárólag a háborúval kapcsolatos kérdésekről lehet szó, hanem energiaügyi, logisztikai és gazdasági együttműködésről is.

A Kárpáti Nyolcak egyelőre újonnan létrehozott regionális formátum, amelynek hosszabb távú működéséről és intézményi kereteiről Zelenszkij mostani bejelentése nem tartalmazott részletes információkat.