Orbán Anita az ENSZ csúcsról üzent: a magyar-ukrán kapcsolatokról van szó

Ukrajna és Magyarország között az elmúlt napokban diplomáciai vita alakult ki a Kárpáti Nyolcak kezdeményezése miatt. A Külügyminisztérium most arról számolt be, hogy Orbán Anita az ENSZ Közgyűlésének magas szintű hetében több alkalommal találkozott ukrán partnerével, és sikerült rendezniük a félreértéseket.

Ukrajna és Magyarország tisztázta a vitát, Orbán Anita rendezte a félreértéseket

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A magyar tárca szerint a kapcsolattartás nem szorítkozik a New York-i találkozókra: Orbán Anita folyamatos, napi szintű kapcsolatban van az ukrán miniszterelnök-helyettessel is. Az egyeztetések egyik fontos témája a kárpátaljai magyar közösség jogainak kérdése, amelyben a Külügyminisztérium szerint októberben várható további fejlemény.

A vita előzménye, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közelmúltban bejelentette a Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködés létrehozását, és azt közölte, hogy Magyarország is részt vesz benne. Később azonban kiderült, hogy Magyarország nem tagja az együttműködésnek, ami újabb diplomáciai üzengetéshez vezetett Budapest és Kijev között.

Magyarország nem zárkózik el az együttműködéstől

A Külügyminisztérium most azt hangsúlyozta, hogy Magyarország nyitott az új regionális együttműködésekre, de minden esetben előzetesen tisztázni szeretné azok célját, működését és azt, milyen hozzáadott értéket jelentenek az országnak.

A New York-i ENSZ-hét egyébként nem kizárólag az ukrán-magyar kapcsolatok rendezéséről szólt. A magyar külügyi vezetés tájékoztatása szerint az új kormány első hónapjainak elsősorban európai fókusza után most Ázsiától Afrikán át Latin-Amerikáig építik és erősítik a kapcsolatokat.

A találkozók során többek között azt vizsgálják, milyen új gazdasági lehetőségek nyílhatnak meg a magyar vállalatok előtt, illetve honnan lehet beruházásokat, technológiát és tudást Magyarországra hozni. Brazíliával a jövő évi diplomáciai évfordulóra készülnek, Délkelet-Ázsiában pedig az ASEAN-nal való együttműködés következő lépésein dolgoznak.

A Külügyminisztérium szerint az Egyesült Arab Emírségekkel, Angolával és más országokkal szintén új gazdasági lehetőségeket keresnek. Afrika pedig nemcsak gazdasági szempontból fontos Magyarország számára, hanem biztonságpolitikai kérdésekben is, különösen az illegális migráció és az embercsempészet elleni fellépés miatt.