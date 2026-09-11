Brüsszel újabb milliárdokat ad Ukrajnának a véres háború közepette

Az Európai Bizottság pénteken 6,1 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Kijev védelmi beszerzéseire. Ukrajna támogatása ezúttal lég- és rakétavédelmi eszközök vásárlását szolgálja, de a pénzből lőszereket és drónokat is beszerezhetnek – számolt be az Euroactiv.
Ukrajna támogatása elérte az idei védelmi keret teljes összegét
A brüsszeli tájékoztatás szerint a forrásból elsősorban európai uniós és ukrán vállalatok termékeinek beszerzését finanszírozzák. A tagállamok hétfői megállapodása ugyanakkor azt is lehetővé tette, hogy Ukrajna az amerikai Patriot légvédelmi rendszerekhez PAC-3 rakétákat vásároljon.
A most jóváhagyott 6,1 milliárd euró (több mint kétezer milliárd forint) része a 2026-os ukrán védelmi kiadásokra szánt 28,3 milliárd eurós uniós támogatásnak. A döntéssel az EU a teljes idei összeget Kijev rendelkezésére bocsátotta.
Trump engedélyt adott Ukrajnának a Patriot rakéták gyártására
Az orosz–ukrán háborúban kulcsszerepet játszanak az amerikai légvédelmi fegyverek. A Patriot rakéták ukrajnai gyártásának kezdete egyelőre nem ismert, a technológiai együttműködés azonban hosszabb távon erősítheti Kijev védelmét.
Magyar Péter támogatta a közös uniós nyilatkozatot Ukrajnáról
Az EU vezetői júniusban kétnapos csúcstalálkozóra ültek össze Brüsszelben, ahol Magyarországot először képviselte Magyar Péter. Az EU-csúcson meglepetés nem történt, a miniszterelnök beállt a sorba.