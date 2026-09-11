Brüsszel újabb milliárdokat ad Ukrajnának a véres háború közepette

Az Európai Bizottság pénteken 6,1 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Kijev védelmi beszerzéseire. Ukrajna támogatása ezúttal lég- és rakétavédelmi eszközök vásárlását szolgálja, de a pénzből lőszereket és drónokat is beszerezhetnek – számolt be az Euroactiv.

Rakétákra, lőszerekre és drónokra is jut a brüsszeli forrásból. Ukrajna támogatása a mostani döntéssel elérte a teljes, 28,3 milliárd eurós idei védelmi keretet (A képen ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij) Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Ukrajna támogatása elérte az idei védelmi keret teljes összegét

A brüsszeli tájékoztatás szerint a forrásból elsősorban európai uniós és ukrán vállalatok termékeinek beszerzését finanszírozzák. A tagállamok hétfői megállapodása ugyanakkor azt is lehetővé tette, hogy Ukrajna az amerikai Patriot légvédelmi rendszerekhez PAC-3 rakétákat vásároljon.

A most jóváhagyott 6,1 milliárd euró (több mint kétezer milliárd forint) része a 2026-os ukrán védelmi kiadásokra szánt 28,3 milliárd eurós uniós támogatásnak. A döntéssel az EU a teljes idei összeget Kijev rendelkezésére bocsátotta.