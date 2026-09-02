Botrány Kijevben: egymást lőtték a titkosszolgálatok ügynökei - videó

A lövöldözés szeptember 1-jén éjszaka tört ki Ukrajna fővárosában, Kijevben, a Jurij Szumszkij utcában. Az első beszámolók szerint a konfliktusban kézifegyvereket is használtak, és az összecsapás az ukrán Biztonsági Szolgálat, az SBU, valamint a védelmi minisztérium katonai hírszerzése, a GUR munkatársai között alakult ki.

Ukrajna: egymásnak estek az ukrán titkosszolgálatok, meglepő ok állhat a háttérben Fotó: ANATOLII STEPANOV / AFP

A történtekről korábban olyan, egyelőre meg nem erősített információk jelentek meg, amelyek szerint az SBU megpróbált őrizetbe venni egy GUR-tisztet.

A Strana.ua értesülése szerint azonban az ügy összefügghet Sztyepan Kaplunnak, az Orosz Önkéntes Hadtest (RDK) egyik parancsnokának az elrablásával. Az alakulatot Oroszországban terrorista szervezetként tartják nyilván és betiltották.

A lap szerint Kaplunt az SBU különleges egységei fogták el, a GUR munkatársai pedig megpróbálták kiszabadítani. Ez vezethetett a két ukrán szolgálat emberei közötti fegyveres összecsapáshoz.

A forrás ugyanakkor nem tudta egyértelműen megnevezni a konfliktus valódi okát, és azt sem, hogy pontosan miért vették őrizetbe Kaplunt.

A call centerek miatt harcolhatnak egymással

A Strana.ua forrása szerint ugyanakkor nem kizárható, hogy az ügy hátterében a titkosszolgálatok közötti, jóval nagyobb hatalmi harc áll.

A forrás úgy vélte, hogy a konfliktus összefügghet azzal, hogy a GUR és az SBU egymással versenghet a csaló call centerek feletti ellenőrzésért, illetve az azoknak nyújtott „védelemért”.

Az ukrán fővárosban történt lövöldözés így nem egyszerűen két szolgálat egyetlen akciójának félresikerült következménye lehet, hanem a két szervezet közötti befolyási harc újabb jele is.

A történtekkel kapcsolatban egyelőre nem áll rendelkezésre minden részlet, és az ukrán hatóságok hivatalos magyarázata sem tisztázta teljes körűen, hogy pontosan mi vezetett a fegyveres összecsapáshoz.