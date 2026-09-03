Orbán Anita elmondta a feltételeket: ekkor csatlakozhat Ukrajna az Európai Unióhoz

Magyarország a héten ismét megakadályozta, hogy Ukrajna gyorsított eljárásban közelebb kerüljön az európai uniós tagsághoz. Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter szeptember 3-án beszélt arról, milyen feltételek teljesülése esetén változhat a magyar álláspont Ukrajna uniós csatlakozásáról.

Orbán Anita elmondta mit vár Kijevtől Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében (A képen Magyarország külügyminisztere és a Tisza-kormány miniszterelnök-helyettese)

Fotó: Facebook/Orbán Anita

Ukrajna uniós csatlakozása: Orbán Anita elmondta mit vár Kijevtől

Cikkünk röviden:

Ukrajnának végre kell hajtania a júniusban megkötött kisebbségi megállapodást, különösen a kárpátaljai magyarok jogainak rendezését.

Az oktatást érintő vállalásokat 2026 decemberéig, más kisebbségi jogi lépéseket 2027-ben kell törvénybe foglalni.

A magyar kormány információi szerint a szükséges ukrán törvényjavaslatok már elkészültek, és hamarosan a Rada elé kerülhetnek.

A kormány elsősorban azt várja Kijevtől, hogy tartsa be a júniusban kötött megállapodást, és rendezze a kárpátaljai magyar közösség jogait. Az oktatást érintő vállalásokat 2026 decemberéig kellene teljesíteni, míg más kérdésekben, például a magyar kisebbség politikai részvételének erősítésében 2027-re születtek vállalások.

Orbán Anita szerint vannak biztató jelek is. A magyar kormány információi alapján az ukrán fél már kidolgozta a szükséges törvényjavaslatokat, ezeket jelenleg az egyes tárcák között egyeztetik. Ha ez a folyamat lezárul, a javaslatok a Rada elé kerülhetnek. Ez azért fontos fordulat, mert Magyarország éppen ezeknek a vállalásoknak a teljesítéséhez kötötte, hogy feloldja az Ukrajna uniós csatlakozását akadályozó vétóját.

A magyar-ukrán kapcsolatok az elmúlt években jelentősen megromlottak, az új magyar kormány hivatalba lépése után azonban ismét tárgyalások kezdődtek a két fél között. Ezek eredményeként született meg a júniusi kisebbségi megállapodás is.