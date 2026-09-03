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ukrajna

Orbán Anita elmondta a feltételeket: ekkor csatlakozhat Ukrajna az Európai Unióhoz

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A magyar kormány továbbra sem akarja felgyorsítani Kijev útját az Európai Unió felé, de már pontosan megmondta, mit vár az ukrán féltől. Ukrajna uniós csatlakozása akkor léphet tovább magyar támogatással, ha Kijev rendezi a kárpátaljai magyarok jogait.
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ukrajnauniós csatlakozáskormányeurópai unióOrbán Anita

Magyarország a héten ismét megakadályozta, hogy Ukrajna gyorsított eljárásban közelebb kerüljön az európai uniós tagsághoz. Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter szeptember 3-án beszélt arról, milyen feltételek teljesülése esetén változhat a magyar álláspont Ukrajna uniós csatlakozásáról.

Orbán Anita elmondta mit vár Kijevtől Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében (A képen Magyaroszág külügyminisztere és a Tisza-kormány miniszterelnök-helyettese)
Orbán Anita elmondta mit vár Kijevtől Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében (A képen Magyarország külügyminisztere és a Tisza-kormány miniszterelnök-helyettese)
Fotó: Facebook/Orbán Anita

Ukrajna uniós csatlakozása: Orbán Anita elmondta mit vár Kijevtől

Cikkünk röviden:

  • Ukrajnának végre kell hajtania a júniusban megkötött kisebbségi megállapodást, különösen a kárpátaljai magyarok jogainak rendezését.
  • Az oktatást érintő vállalásokat 2026 decemberéig, más kisebbségi jogi lépéseket 2027-ben kell törvénybe foglalni.
  • A magyar kormány információi szerint a szükséges ukrán törvényjavaslatok már elkészültek, és hamarosan a Rada elé kerülhetnek.

A kormány elsősorban azt várja Kijevtől, hogy tartsa be a júniusban kötött megállapodást, és rendezze a kárpátaljai magyar közösség jogait. Az oktatást érintő vállalásokat 2026 decemberéig kellene teljesíteni, míg más kérdésekben, például a magyar kisebbség politikai részvételének erősítésében 2027-re születtek vállalások.

Orbán Anita szerint vannak biztató jelek is. A magyar kormány információi alapján az ukrán fél már kidolgozta a szükséges törvényjavaslatokat, ezeket jelenleg az egyes tárcák között egyeztetik. Ha ez a folyamat lezárul, a javaslatok a Rada elé kerülhetnek. Ez azért fontos fordulat, mert Magyarország éppen ezeknek a vállalásoknak a teljesítéséhez kötötte, hogy feloldja az Ukrajna uniós csatlakozását akadályozó vétóját.

A magyar-ukrán kapcsolatok az elmúlt években jelentősen megromlottak, az új magyar kormány hivatalba lépése után azonban ismét tárgyalások kezdődtek a két fél között. Ezek eredményeként született meg a júniusi kisebbségi megállapodás is.

Orbán Anita azt is megerősítette, hogy a kormány továbbra sem támogatja Ukrajna gyorsított felvételét az Európai Unióba. Ha pedig egyszer lezárulnak a csatlakozási tárgyalások, Magyarországon népszavazást tartanának az ukrán tagságról.

 

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