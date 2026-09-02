Bekövetkezhet az, amitől mindenki félt – itt van Ukrajna hivatalos figyelmeztetése

Ukrajna infrastruktúráért felelős minisztere, Mikola Kalasnyik levélben figyelmeztette a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) főtitkárát, Juan Carlos Salazar Gomezt az Oroszország feletti repülések veszélyeire – írja a Zerkalo Nyegyelji című ukrán lap nyomán a Meduza.

Ukrajna hivatalosan is figyelmeztette a világot: veszélyes lehet az orosz légtér

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

A miniszter szerint Ukrajna már 2022 februárjában lezárta saját légterét, Oroszország azonban nem vette kellően komolyan a légi közlekedést fenyegető kockázatokat. Kalasnyik szerint ennek több repülőgép-szerencsétlenség is a következménye lett.

Az ukrán kormány szerint a háború eszkalációja miatt a polgári repülőgépek jelenléte az orosz légtérben különösen nagy kockázatot jelenthet. Kijev az ENSZ Alapokmányának 51. cikkére, az önvédelemhez való jogra hivatkozva azt állítja, hogy kénytelen megfelelően reagálni az orosz légitámadásokra.

Ukrajna teljes repülési tilalmat sürget

Kalasnyik arra kérte az ICAO-t, hogy ösztönözze az Oroszországban működő légügyi hatóságokat, léginavigációs szolgáltatókat és légitársaságokat a biztonság növelését célzó intézkedésekre.

Az ukrán fél ennél is tovább ment: azt szeretné, ha az ICAO tagállamai teljesen megtiltanák a repülést Oroszország légtere felett.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter megerősítette, hogy Kijev hivatalosan tájékoztatta az ICAO-t az orosz légtér veszélyeiről. Szibiha szerint Ukrajna a légitársaságokat és a kormányokat is óvatosságra akarja inteni, hogy elkerüljék az esetleges, nem szándékos incidenseket.

A figyelmeztetés előzménye, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden arról beszélt: az orosz légtér egyre veszélyesebbé válik, mivel egyre több ukrán drón jelenhet meg Oroszország felett. Zelenszkij ugyanakkor azt állította, hogy Ukrajna nem magát a polgári repülést akarja támadni, de a dróncsapások miatt az orosz légtér „de facto” lezárulhat.

Vlagyimir Putyin orosz elnök erre úgy reagált, hogy Zelenszkij kijelentése „az állami terrorizmusra való törekvés”. Oroszország közlekedési minisztere, Andrej Nyikityin pedig azt mondta, hogy az orosz légügyi hatóságok felkészülnek az ukrán fenyegetésekre, és nem engedik, hogy jelentős fennakadások legyenek a polgári légiközlekedésben.