„Megőrült” – Zelenszkij emberei támadták a főügyészt, az elnök pedig kirúgta

Ukrajna főügyésze, Ruszlan Kravcsenko hétfőn közölte, hogy gyanúsítást adott ki a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda vezetője, Szemjon Krivonosz ellen, és felszólította a tisztségviselőt, hogy mondjon le. Kravcsenko egy videóüzenetben azt állította, hogy a NABU és a SAPO munkatársai egy korábbi házkutatás során jogellenesen másoltak le vagy vittek el olyan bűnügyi iratokat, amelyek az általuk vezetett intézmények munkatársaival szembeni eljárásokhoz kapcsolódtak.
A volt főügyész szerint a „Karthágó hadművelet” néven emlegetett akció valódi célja az volt, hogy hozzáférést szerezzenek a NABU és a SAPO vezetői, illetve munkatársai ellen folyó büntetőeljárásokhoz. Kravcsenko úgy vélte, hogy az akcióval egyúttal a főügyész eltávolítását és az ügyekben meghozott eljárási döntések felfüggesztését is el akarták érni.
Ukrajna: Kravcsenko súlyos vádakat fogalmazott meg
Kravcsenko szerint a főügyészség több tucat súlyos, illetve különösen súlyos bűncselekmény miatt folytat eljárást a NABU és a SAPO vezetői, valamint munkatársai ellen. Állítása szerint ezekből az ügyekből is eltűntek vagy illetéktelenül lemásoltak bizonyos iratokat a házkutatások során.
A főügyész a NABU vezetőjét, Szemjon Krivonoszt hivatalos dokumentumok meghamisításával, különösen nagy vagyoni előny jogellenes megszerzésével, valamint egy gyermek fiktív örökbefogadásával gyanúsította meg. Utóbbit Kravcsenko szerint azért követhették el, hogy jogi alapot teremtsenek a felelősségre vonás elkerülésére. Krivonosz ugyanakkor azt állította, hogy nem kapta meg az ellene kiadott gyanúsításról szóló értesítést.
A NABU és a SAPO közös közleményben tagadta, hogy bármilyen bűnügyi ügyiratot lefoglalt volna a főügyészség épületében tartott házkutatás során. A két korrupcióellenes szervezet szerint az ügy hátterében valójában az áll, hogy a főügyészség alá akarja rendelni a NABU-t és a SAPO-t.
Zelenszkij azonnal kirúgta a főügyészt
Volodimir Zelenszkij már Kravcsenko videóüzenetére reagálva kijelentette, hogy a főügyész előtt csak egyetlen lehetőség áll: a menesztés. Az ukrán elnök szerint Kravcsenkónak le kell mondania, és arra szólította fel a parlamentet, hogy minél hamarabb fogadja el a távozását.
Zelenszkij hétfőn alá is írta a Kravcsenko menesztéséről szóló rendeletet. A Verhovna Rada várhatóan szeptember 15-én szavaz a főügyész távozásáról.
Az ügy tovább éleződött, amikor ukrán sajtóértesülések szerint Kravcsenko elhagyta az országot egy szolgálati autóval.
A volt főügyész azt állította, hogy hivatalos külföldi úton van, és nemzetközi partnereket akar tájékoztatni az ukrán korrupcióellenes rendszer szerinte valós helyzetéről, valamint az ellenőrizetlen befolyás koncentrációjának veszélyeiről.
Az ukrán elnöki hivatalhoz közel álló források ugyanakkor élesen bírálták Kravcsenko lépéseit. Egyikük úgy fogalmazott, hogy a főügyész „megőrült”, és szerinte Kravcsenko túlságosan megijedhetett.
A kialakult konfliktus különösen érzékeny Ukrajna számára, mivel a NABU és a SAPO az ország korrupcióellenes rendszerének kulcsintézményei. A mostani ügyben azonban a két oldal egymást vádolja azzal, hogy politikai és jogi eszközökkel próbálja megszerezni az ellenőrzést a másik felett.