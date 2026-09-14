„Megőrült” – Zelenszkij emberei támadták a főügyészt, az elnök pedig kirúgta

Ukrajna főügyésze, Ruszlan Kravcsenko hétfőn közölte, hogy gyanúsítást adott ki a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda vezetője, Szemjon Krivonosz ellen, és felszólította a tisztségviselőt, hogy mondjon le. Kravcsenko egy videóüzenetben azt állította, hogy a NABU és a SAPO munkatársai egy korábbi házkutatás során jogellenesen másoltak le vagy vittek el olyan bűnügyi iratokat, amelyek az általuk vezetett intézmények munkatársaival szembeni eljárásokhoz kapcsolódtak.

Ukrajna: Zelenszkij kirúgta a főügyészt, miután súlyos vádakkal állt elő

Fotó: AFP

A volt főügyész szerint a „Karthágó hadművelet” néven emlegetett akció valódi célja az volt, hogy hozzáférést szerezzenek a NABU és a SAPO vezetői, illetve munkatársai ellen folyó büntetőeljárásokhoz. Kravcsenko úgy vélte, hogy az akcióval egyúttal a főügyész eltávolítását és az ügyekben meghozott eljárási döntések felfüggesztését is el akarták érni.

Ukrajna: Kravcsenko súlyos vádakat fogalmazott meg

Kravcsenko szerint a főügyészség több tucat súlyos, illetve különösen súlyos bűncselekmény miatt folytat eljárást a NABU és a SAPO vezetői, valamint munkatársai ellen. Állítása szerint ezekből az ügyekből is eltűntek vagy illetéktelenül lemásoltak bizonyos iratokat a házkutatások során.

A főügyész a NABU vezetőjét, Szemjon Krivonoszt hivatalos dokumentumok meghamisításával, különösen nagy vagyoni előny jogellenes megszerzésével, valamint egy gyermek fiktív örökbefogadásával gyanúsította meg. Utóbbit Kravcsenko szerint azért követhették el, hogy jogi alapot teremtsenek a felelősségre vonás elkerülésére. Krivonosz ugyanakkor azt állította, hogy nem kapta meg az ellene kiadott gyanúsításról szóló értesítést.

A NABU és a SAPO közös közleményben tagadta, hogy bármilyen bűnügyi ügyiratot lefoglalt volna a főügyészség épületében tartott házkutatás során. A két korrupcióellenes szervezet szerint az ügy hátterében valójában az áll, hogy a főügyészség alá akarja rendelni a NABU-t és a SAPO-t.

Zelenszkij azonnal kirúgta a főügyészt

Volodimir Zelenszkij már Kravcsenko videóüzenetére reagálva kijelentette, hogy a főügyész előtt csak egyetlen lehetőség áll: a menesztés. Az ukrán elnök szerint Kravcsenkónak le kell mondania, és arra szólította fel a parlamentet, hogy minél hamarabb fogadja el a távozását.