Brüsszel kiskaput nyitott az ukrán gabona előtt, a magyar gazdák is megérezhetik a következményeit

Újabb kiskapu nyílhat az ukrán gabona előtt az Európai Unióban: miközben Brüsszel elutasította az Ukrajnának biztosított búzaimport-kvóta felülvizsgálatát, továbbra is rendelkezésre áll egy mintegy 2,3 millió tonnás, harmadik országok számára fenntartott uniós gabonakvóta. Az ukrán agrárvállalkozások szövetségének képviselője szerint ezt az ukrán szállítók is igénybe vehetik.
Fennáll a veszély, hogy ukrán gabona árasztja el az Európai Uniót
Olekszandra Avramenko, az ukrán agrárvállalkozások szövetsége, az UCAB Európai Integrációs Bizottságának vezetője egy konferencián hívta fel a figyelmet a lehetőségre. A Latifundist.com tudósítása szerint az Ukrajnának biztosított, mintegy 1,3 millió tonnás külön búzakvóta már elfogyott, a harmadik országok számára fenntartott, körülbelül 2,3 millió tonnás közös keret viszont szinte kihasználatlan.
Ez nem jelent automatikusan 2,3 millió tonna új ukrán importot, és nem Ukrajnának elkülönített új kedvezményes keretről van szó. A lehetőség azonban felértékelődhet, különösen akkor, ha az ukrán exportőrök a fekete-tengeri szállítások nehézségei miatt nagyobb arányban keresnek uniós piacokat. Az Európai Bizottság jelenleg is vámkontingensekkel szabályozza számos mezőgazdasági termék uniós behozatalát. Ezek lényege, hogy a meghatározott mennyiségen belül kedvezőbb vámfeltételek mellett lehet behozni az adott terméket – emlékeztetett a vg.hu.
A kukoricánál még nagyobb lehet a versenyelőny
A probléma nemcsak a búzáról szól. Az európai termelői szervezetek a kukorica miatt is egyre komolyabban aggódnak, mivel az ukrán és az uniós termelési költségek között jelentős különbség lehet.
A francia kukoricatermelők szakmai szervezete szerint Ukrajnában a kukorica előállítása az uniós költségszint mintegy felébe kerülhet. A különbség mögött egyebek mellett az ukrán nagyüzemek méretelőnye és az eltérő növényvédőszer-használati feltételek állnak.
Ez azt jelenti, hogy ha az ukrán termék nagyobb mennyiségben jut be az uniós piacra, az nem pusztán az árversenyt élezheti ki. Az ukrán mezőgazdaság feldolgozóipari kapacitásainak fejlődése miatt idővel a feldolgozott termékek piacán is megjelenhet az erősebb verseny.
Az uniós termelői érdekképviseletek ezért azonos termelési követelményeket, szigorú ellenőrzést és gyorsan alkalmazható piacvédelmi intézkedéseket sürgetnek.
A magyar gazdák hagyományos piacai is veszélybe kerülhetnek
Magyarország számára különösen kellemetlen helyzetet teremthet, ha az ukrán gabona egyre nagyobb mennyiségben jelenik meg az uniós piacon. A verseny ugyanis nem feltétlenül közvetlenül a magyar piacon jelentkezik:
az ukrán termék a magyar gazdák hagyományos exportpiacain is megjelenhet.
Ez különösen azért jelent problémát, mert a magyar gabonatermelést idén az időjárás is sújtja. Az Európai Bizottság augusztusi előrejelzése szerint
a magyar gabonatermés 9,32 millió tonnára eshet, ami csaknem 22 százalékos visszaesés a tavalyi becsléshez képest. A kukoricatermésnél még nagyobb a visszaesés, a bizottság mindössze 2,31 millió tonnával számol.
Közben az ukrán gabona exportja továbbra is jelentős, és az Európai Unió fontos útvonalat biztosít az ukrán mezőgazdasági termékek számára. Az Európai Bizottság adatai szerint 2026 júliusában az ukrán gabona, olajosmag és kapcsolódó termékek kivitelének mintegy 20 százaléka a szárazföldi uniós „szolidaritási folyosókon” keresztül haladt, miközben körülbelül 80 százalék a Fekete-tengeren jutott ki.
A tét így egyre nagyobb: miközben Brüsszel Ukrajna exportlehetőségeinek fenntartását segíti, az uniós gazdáknak egy olyan versenytárssal kell szembenézniük, amelynek termelési költségei egyes növényeknél jóval alacsonyabbak lehetnek. A magyar termelők számára pedig nemcsak az ukrán import mennyisége, hanem az is döntő kérdés, hogy a konkurencia milyen gyorsan jelenik meg azokon a piacokon, ahová eddig a magyar gabona jutott.