Brüsszel kiskaput nyitott az ukrán gabona előtt, a magyar gazdák is megérezhetik a következményeit

Újabb kiskapu nyílhat az ukrán gabona előtt az Európai Unióban: miközben Brüsszel elutasította az Ukrajnának biztosított búzaimport-kvóta felülvizsgálatát, továbbra is rendelkezésre áll egy mintegy 2,3 millió tonnás, harmadik országok számára fenntartott uniós gabonakvóta. Az ukrán agrárvállalkozások szövetségének képviselője szerint ezt az ukrán szállítók is igénybe vehetik.

Az ukrán gabona újabb uniós piaci lehetőséghez juthat (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Fennáll a veszély, hogy ukrán gabona árasztja el az Európai Uniót

Olekszandra Avramenko, az ukrán agrárvállalkozások szövetsége, az UCAB Európai Integrációs Bizottságának vezetője egy konferencián hívta fel a figyelmet a lehetőségre. A Latifundist.com tudósítása szerint az Ukrajnának biztosított, mintegy 1,3 millió tonnás külön búzakvóta már elfogyott, a harmadik országok számára fenntartott, körülbelül 2,3 millió tonnás közös keret viszont szinte kihasználatlan.

Ez nem jelent automatikusan 2,3 millió tonna új ukrán importot, és nem Ukrajnának elkülönített új kedvezményes keretről van szó. A lehetőség azonban felértékelődhet, különösen akkor, ha az ukrán exportőrök a fekete-tengeri szállítások nehézségei miatt nagyobb arányban keresnek uniós piacokat. Az Európai Bizottság jelenleg is vámkontingensekkel szabályozza számos mezőgazdasági termék uniós behozatalát. Ezek lényege, hogy a meghatározott mennyiségen belül kedvezőbb vámfeltételek mellett lehet behozni az adott terméket – emlékeztetett a vg.hu.

A kukoricánál még nagyobb lehet a versenyelőny

A probléma nemcsak a búzáról szól. Az európai termelői szervezetek a kukorica miatt is egyre komolyabban aggódnak, mivel az ukrán és az uniós termelési költségek között jelentős különbség lehet.

A francia kukoricatermelők szakmai szervezete szerint Ukrajnában a kukorica előállítása az uniós költségszint mintegy felébe kerülhet. A különbség mögött egyebek mellett az ukrán nagyüzemek méretelőnye és az eltérő növényvédőszer-használati feltételek állnak.

Ez azt jelenti, hogy ha az ukrán termék nagyobb mennyiségben jut be az uniós piacra, az nem pusztán az árversenyt élezheti ki. Az ukrán mezőgazdaság feldolgozóipari kapacitásainak fejlődése miatt idővel a feldolgozott termékek piacán is megjelenhet az erősebb verseny.

Az uniós termelői érdekképviseletek ezért azonos termelési követelményeket, szigorú ellenőrzést és gyorsan alkalmazható piacvédelmi intézkedéseket sürgetnek.